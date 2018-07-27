DIY-ассоциация подвела итоги: мундиаль отпугнул грызунов

Чемпионат мира по футболу привлёк более 700 тыс. туристов в 11 городах России, и это, очевидно, не могло не повлиять на изменение потребительского спроса, маркетинговых и pr-стратегий, на продвижение ряда категорий товаров и услуг. Общее число гостей только Москвы составило более 3 млн человек, что на 60% превысило аналогичный период прошлого года, в Петербурге мы видели такую же ситуацию.

Банки уже обнародовали статистику трат болельщиков, и в топе оказались расходы на транспорт, питание, размещение в гостиницах и сувениры. Аналитики отмечали увеличение количества покупателей в стационарных торговых точках, находящихся в непосредственной близости к стадионам, аж на 60%.

Уже задолго до мероприятия появились промо-ролики от различных компаний, а спортивная тематика прослеживалась в наружной рекламе. В медиапространстве мы наблюдали активности не только официальных партнеров ФИФА, но и тех, кто не мог даже намекать на свою причастность к чемпионату. Практически абсолютное большинство компаний не остались в стороне, запустили масштабные спецпроекты, ролики, флэшмобы в соцсетях, интегрированные тотализаторы, розыгрыши призов, выпуск брендированной продукции и пр. Многие международные бренды предприняли шаги в сторону аутентичности. Элементы мимикрии мы замечали в слоганах в кириллистической транслитерации и использовании традиционных символов России.

Если говорить о секторах бизнеса, которые выиграли или проиграли, то, скорее, все отметили смещение графика активности. То есть те, у кого продажи взлетели в период проведения чемпионата, потом почувствовали резкий спад, и наоборот.

Статистика продаж потребительских товаров выросла на 15-20%, в основном за счет продуктов питания, напитков и сувениров. Такую тенденцию мы видели во время всех больших международных мероприятий, когда в локацию перемещается большой поток туристов. На фоне очевидного роста в офлайн-продажах количество покупок в интернет-магазинах снизилось. Это происходило в основном из-за пристального внимания к мероприятию и желания граждан проводить время вне дома. На рынке DIY сложилась очень интересная ситуация. Покупка товаров для дачи и ремонта не является срочной, как правило, её можно сместить на определённое время. То есть спад на 20-25% в период проведения ЧМФ сформировал отложенный спрос, который мы увидели в зеркальном отражении в конце июля-в августе. Поэтому квартальные цифры по DIY-сектору будут сопоставимы с подобным периодом прошлого года.

"Ещё мы отметили какой-то просто уникальный всплеск продаж ультразвуковой техники для отпугивания грызунов. И мы не знаем, связано ли это с мундиалем, но, вполне возможно, что даже мелкие грызуны хотели быть причастными к такому действительно всенародному спортивному празднику", — комментирует президент DIY-ассоциации Алексей Фёдоров.