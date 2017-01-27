Для интернет-магазинов разработали ГОСТ

Российский институт потребительских испытаний разработал ГОСТ для дистанционной торговли. Это первая попытка создания национального стандарта, регламентирующего все аспекты работы онлайн-ритейла. Интернет-продавцов хотят обязать выкладывать фотографии товара со всех сторон и сообщать максимум информации о продукте.

Проект государственного стандарта оказания услуг для интернет-магазинов разработали специалисты Российского института потребительских испытаний, пишут «Известия». В документе отображены правила, которых обязаны придерживаться онлайн-продавцы потребительских товаров, которые желают считаться добросовестными. С подготовленным документом в Росстандарте ознакомлены. Там анонсируют утверждение документа, прошедшего обсуждение и доработку, осенью нынешнего года, и его введение в силу летом 2018 года.

В документе закрепляются ключевые термины интернет-продаж начиная от самой дистанционной торговли и заканчивая описанием процедуры доставки товара. Согласно предложенным правилам, электронные магазины обяжут отображать все сведения о том или ином продукте, в том числе юридического характера. Оплата покупок и механизм их доставки должны предусматривать несколько альтернативных вариантов. Также администраторов магазинов обяжут информировать покупателей о том, как именно они смогут вернуть товар, если его качество либо состояние окажется неудовлетворительным.

В числе сведений о товарах, которые должны будут появиться на сайтах, не только их фотографии в разных ракурсах, но и сертификаты соответствия качеству, данные о юридическом адресе производителя и фактическом месте производства, сроке годности либо эксплуатации и многое другое. По мнению участников рынка дистанционной торговли, предложенный проект отчасти повторяет положения действующих законов и при этом не решает ряд актуальных проблем. Как пояснили в Ассоциации компаний интернет-торговли, ГОСТ не будет распространяться на агрегаторы наподобие AliExpress, на площадках которых осуществляется львиная доля интернет-покупок.

Официально агрегаторы не считаются онлайн-магазинами, следовательно, не обязаны будут выполнять правила относительно возврата товаров. Инициатива же Роспотребнадзора, который еще два года назад инициировал уравнивание статуса интернет-витрин и онлайн-магазинов, была отклонена на этапе внесения.

Также в АКИТ считают, что в ГОСТ необходимо добавить пункт, согласно которому онлайн-площадки обязаны будут публиковать свое фактическое месторасположение. Это облегчит взаимодействие с покупателями при обмене либо возврате продукции, поясняют специалисты.