Для маркетплейсов разработают стандарты работы с поставщиками

Минпромторг разрабатывает стандарты взаимодействия маркетплейсов с поставщиками, сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Среди других предложений, которые обсуждаются, — уведомление поставщиков об изменении условий сотрудничества заранее и размещение информации о комиссиях в открытом доступе.

В ведомстве признали, что рынок онлайн-торговли высококонкурентен — на ущемление интересов поставщиков неоднократно обращали внимание представители бизнеса. «Несколько крупнейших игроков — Wildberries, Ozon, „Aliexpress Россия“, „Яндекс.Маркет“, „СберМаркет“ — формируют не более 30% всего рынка таких площадок. Вместе с тем полагаем, что ситуацию нельзя усугублять, иначе возможен риск возникновения диктата условий со стороны маркетплейсов», — заявили в Минпромторге.

По словам Евтухова, министерство разрабатывает стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами — для этого за основу взяты предложения, которые выдвигала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

В стандарты войдут следующие пункты:

независимость ценообразования на онлайн-площадке от условий участия продавцов в рекламных кампаниях и от других условий маркетплейса;

материальная ответственность платформ за участившиеся случаи потери и порчи товаров в процессе их оформления, передачи и хранения на складе;

уделение более пристального внимания проблеме реализации контрафактной и несертифицированной продукции;

урегулирование вопроса утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может осуществляться за счет поставщика;

обеспечение оперативной обратной связи от маркетплейса; и другие.

размещение маркетплейсом в открытом доступе подробной информации о наборе оказываемых услуг и итоговой комиссии для продавца товаров, а также о требованиях к упаковке;

добровольное участие продавцов в маркетинговых акциях.

Глава АКИТ Артём Соколов заявил «Известиям», что такой подход должен стать обязательным для всей отрасли, а стандарты — неотъемлемой частью оферты. По его словам, правила будут регулярно совершенствоваться по мере появления случаев их применения с обеих сторон.

Маркетплейсы дали позитивную оценку стандартам. В «СберМаркете» и «Яндекс.Маркете» сообщили, что участвовали в разработке новых правил и готовы работать над их развитием и внедрением. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков уверен, что стандарты могут стать одним из базовых документов для саморегулирования отрасли. Он отметил, что правила должны учитывать интересы покупателей, включая гарантии качества и соблюдение сроков доставки.

В Aliexpress полагают, что важно поддержать развитие отрасли, не перегружая её жёстким регулированием: «Мы выступаем за саморегулирование отрасли и за принятие кодекса взаимодействия продавцов и маркетплейсов. При этом Aliexpress уже соблюдает правила, которые предписывает кодекс, так как выстраивает доверительные отношения с партнерами и не принуждает их к определенному уровню цен или определенному виду логистики — наши условия работы прозрачны», — пояснили в компании.