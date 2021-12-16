+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Для маркетплейсов разработают стандарты работы с поставщиками

Минпромторг разрабатывает стандарты взаимодействия маркетплейсов с поставщиками, сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Среди других предложений, которые обсуждаются, — уведомление поставщиков об изменении условий сотрудничества заранее и размещение информации о комиссиях в открытом доступе.

В ведомстве признали, что рынок онлайн-торговли высококонкурентен — на ущемление интересов поставщиков неоднократно обращали внимание представители бизнеса. «Несколько крупнейших игроков — Wildberries, Ozon, „Aliexpress Россия“, „Яндекс.Маркет“, „СберМаркет“ — формируют не более 30% всего рынка таких площадок. Вместе с тем полагаем, что ситуацию нельзя усугублять, иначе возможен риск возникновения диктата условий со стороны маркетплейсов», — заявили в Минпромторге.

По словам Евтухова, министерство разрабатывает стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами — для этого за основу взяты предложения, которые выдвигала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

В стандарты войдут следующие пункты:

  • независимость ценообразования на онлайн-площадке от условий участия продавцов в рекламных кампаниях и от других условий маркетплейса;
  • материальная ответственность платформ за участившиеся случаи потери и порчи товаров в процессе их оформления, передачи и хранения на складе;
  • уделение более пристального внимания проблеме реализации контрафактной и несертифицированной продукции;
  • урегулирование вопроса утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может осуществляться за счет поставщика;
  • обеспечение оперативной обратной связи от маркетплейса; и другие.
  • размещение маркетплейсом в открытом доступе подробной информации о наборе оказываемых услуг и итоговой комиссии для продавца товаров, а также о требованиях к упаковке;
  • добровольное участие продавцов в маркетинговых акциях.

Глава АКИТ Артём Соколов заявил «Известиям», что такой подход должен стать обязательным для всей отрасли, а стандарты — неотъемлемой частью оферты. По его словам, правила будут регулярно совершенствоваться по мере появления случаев их применения с обеих сторон.

Маркетплейсы дали позитивную оценку стандартам. В «СберМаркете» и «Яндекс.Маркете» сообщили, что участвовали в разработке новых правил и готовы работать над их развитием и внедрением. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков уверен, что стандарты могут стать одним из базовых документов для саморегулирования отрасли. Он отметил, что правила должны учитывать интересы покупателей, включая гарантии качества и соблюдение сроков доставки.

В Aliexpress полагают, что важно поддержать развитие отрасли, не перегружая её жёстким регулированием: «Мы выступаем за саморегулирование отрасли и за принятие кодекса взаимодействия продавцов и маркетплейсов. При этом Aliexpress уже соблюдает правила, которые предписывает кодекс, так как выстраивает доверительные отношения с партнерами и не принуждает их к определенному уровню цен или определенному виду логистики — наши условия работы прозрачны», — пояснили в компании.

Автор: Анна
Другие новости

Читайте также

13 декабря / Комментарии
AliExpress Россия стала участником налогового мониторинга

AliExpress Россия стала участником налогового мониторинга

Маркетплейс AliExpress Россия вступил в налоговый мониторинг. Компания переходит на новую форму налогового контроля с 1 января 2022 года.

далее →

25 ноября / Комментарии
Российские маркетплейсы могут попасть под двойное налогообложение

Российские маркетплейсы могут попасть под двойное налогообложение

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилось к премьеру Михаилу Мишустину с письмом, в котором маркетплейсы просят повлиять на ситуацию вокруг налогообложения в Казахстане и Беларуси.

далее →

22 октября / Комментарии
«Опора России» предложила регулировать деятельность маркетплейсов

«Опора России» предложила регулировать деятельность маркетплейсов

Объединение предпринимателей «Опора России» подготовило концепцию для Минэкономразвития, Минпромторга и ЦБ в которой предложила регулировать деятельность крупных онлайн-ритейлеров, чтобы исключить с их стороны дискриминацию пользователей, а также давление на ценовую политику поставщиков маркетплейсов. 

далее →

15 октября / Комментарии
Депутаты задумались о регулировании рекомендательных сервисов

Депутаты задумались о регулировании рекомендательных сервисов

Депутаты планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании рекомендательных сервисов в социальных сетях, новостных агрегаторах и аудиовизуальных сервисах. По мнению депутатов, алгоритмы, формирующие в ленте пользователя специально подобранный контент, повышают риски социальных конфликтов.

далее →

7 октября / Комментарии
Минфин сообщил дату запуска эксперимента по онлайн-продаже алкоголя

Минфин сообщил дату запуска эксперимента по онлайн-продаже алкоголя

С 31 марта 2022 года до 31 декабря 2024 года Минфин России проведет эксперимент по розничной торговле алкоголем через интернет. Торговля алкоголем будет происходить через «Почту России». В эксперименте не будут участвовать маркетплейсы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!