Для мобильных приложений разработали ГОСТ

Росстандарт утвердил предварительный ГОСТ для российских мобильных приложений, который содержит 87 требований к их функционалу, включая возможность бесплатного ознакомления для платных программ.

В описании стандарта отмечается, что мобильное приложение должно требовать «абсолютный минимум разрешений» для работы, а также объяснять, зачем они нужны. Пользователи должны быть поставлены в известность, к какой именно информации приложение получает доступ и иметь возможность отказаться от сбора данных и контролировать их сбор компанией-разработчиком. Кроме того, подчеркивается, что все персональные данные пользователей должны храниться на территории России.

Также стандарт требует, чтобы приложения сообщали, используются ли данные о пользователях в рекламных целях. Мобильные приложения должны обновляться не реже раза в год, оперативно отвечать на вопросы пользователей и не иметь навязчивой рекламы.

Платные приложения должны предоставлять бесплатный пробный период.

Указанные в стандарте пункты носят рекомендательный, а не обязательный характер. Сейчас документ считается предварительным и вступит в действие с 1 октября, а через три года стандарт получит бессрочный статус «ГОСТ Р».

Специалисты рынка считают, что проверку на соответствие требованиям такого стандарта сейчас не прошли бы около 60% существующих приложений. Действительно, большая часть из них хочет получить как можно больше персональных данных пользователей, чтобы потом их капитализировать. Однако сделанную в ГОСТе попытку оградить пользователя от этого явления специалисты называют «скромной», в силу того, что ГОСТы необязательны к исполнению.