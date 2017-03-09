Для товарных онлайн-агрегаторов готовят новый закон

9 марта на заседании правительства может быть рассмотрен законопроект о товарных онлайн-агрегаторах, представляющий собой поправки в закон «О защите прав потребителей». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке e-commerce. Предлагаемую версию документа, разработанную Роспотребнадзором, уже одобрили Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минкомсвязь, государственно-правовое управление президента и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Новый законопроект вводит понятие товарного агрегатора. Товарный агрегатор, согласно законопроекту, — информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, не заключающий сделки по купле-продаже, но позволяющий предварительно оплатить товар или услугу. Законопроект предусматривает ответственность агрегатора за достоверность информации о товаре, а также убирает ограничение ответственности агрегатора: ранее предполагалось, что она ограничена на уровне реального ущерба в пределах предоплаты. По мнению главы аналитического отдела РАЭК Карена Казаряна, это условие, ставит агрегатора в зависимость от добросовестности действий продавца. «Также покупатель фактически будет иметь возможность получить возмещение убытков дважды — с продавца и агрегатора. Взыскать их обратно с потребителя практически невозможно», — полагает Казарян.

Кроме того, закон уточняет порядок и сроки исполнения требований о возврате агрегатором суммы предоплаты, отводя на это десятидневный срок. «Но за десять дней деньги не всегда могут быть перечислены банком на счет, кроме того, за такой короткий срок не всегда возможно проверить, действительно ли покупатель отказался от заказа», — полагает Казарян.

Источники издания утверждают, что законопроект, рассматриваемый сегодня правительством, отличается от версии, обсуждаемой в 2016 году и согласованной с бизнес-сообществом. Предыдущая версия законопроекта, в частности, предусматривала ответственность агрегатора только за заведомо недостоверную информацию. Текущая версия законопроекта, по мнению «Яндекс.Маркета», может вообще привести к закрытию товарных агрегаторов. По мнению бизнес-обмудсмена Дмитрия Мариничева, законопроект в текущем виде лишает малый бизнес возможности находить с помощью агрегаторов клиентов. «Законопроект не учитывает природу товарных агрегаторов и вводит для них несоразмерную ответственность по сравнению с продавцом», — полагает Марничев.

В свою очередь, директор маркетплейса Goods Соломон Кунин полагает, что поправки могут быть полезны для рынка. «Как посредник между клиентом и товаром мы берем на себя ответственность за качество товаров, сертификацию, возможный обмен и возврат», — заявляет Кунин, поэтому поправки повысят прозрачность рынка и защитят права потребителей.