Дмитрий Маликов снялся в новой рекламной кампании Ozon

Мультикатегорийная интернет-площадка в России Ozon запустила масштабную рекламную кампанию с Дмитрием Маликовым в главной роли. Кампания разработана совместно с агентствами Hungry Boys и Hype Production.

В серии юмористических видеороликов главную роль исполнил известный российский певец Дмитрий Маликов. Ролики сняты в формате видео новелл, напоминающих о том, что зачастую мы слишком близко к сердцу воспринимаем небольшие бытовые неприятности, будь то разбитая кружка или пролитый на рубашку кофе, — исправить их можно благодаря Ozon, где можно найти все необходимое.

«Ozon прошел большой путь длиной в 22 года из магазина книг в огромную современную интернет-платформу. Многие наши клиенты покупают на Ozon все эти годы и, фактически, именно с нами привыкали к интернет-шоппингу, начиная с книг, электроники, детских товаров, а сегодня для них уже привычно покупать еще и товары повседневного спроса. Нам нужен был герой, чьи личные качества и бэкграунд идеально совпали бы с характером бренда и могли бы его подчеркнуть. Ozon — хорошо знакомый, дружелюбный, профессиональный, стильный и с хорошим чувством юмора, поэтому Дмитрий стал идеальной персоной для коллаборации», — комментирует Олег Дорожок, директор по рекламе и монетизации в Ozon.

«9 марта на всех экранах страны стартовала новая рекламная кампания Ozon с моим участием. Чего только я не испытал на съемках: прыгал на батуте, проливал на себя литры кофе, на моих глазах разбили вдребезги настоящий рояль, не говоря уже о встрече с гламурным рэпером и стараниях кошки Сони. В общем, все сами скоро увидите», — комментирует Дмитрий Маликов.

«Всего мы написали около 50-ти сценариев (там были такие находки, как виньетка о чувствах кошки Сони или скетч о Большом Конном Походе), которые в итоге вылились в мультивселенную Дмитрия Маликова. В ней перемешаны его реальность, экранный образ и совсем гротескный вымысел — в одном ролике героиней становится реальная дочь Стеша, в другом мы драматично разбиваем его рояль, а в третьем его похищают инопланетяне. Этот нестандартный подход к рекламным кампаниям разделила с нами команда Ozon, режиссер Берни Ру, обернувший все своей эстетикой, легендарный оператор-постановщик Влад Опельянц, и команда Hype Production», — комментирует Алена Морозова, креативный арт-директор.

Видеоролики будут транслироваться через все каналы коммуникации и во всех точках контакта с клиентами — от рекламных кампаний на ТВ (стартовала 9 марта) до экранов в пунктах выдачи заказов Ozon.