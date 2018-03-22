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Дмитрий Костыгин остается на свободе

Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Смольнинского районного суда, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в отношении Дмитрия Костыгина в виде домашнего ареста.

Дмитрий Костыгин остается на свободе — срок ранее действующего постановления о домашнем аресте истек 14 февраля. В ходатайстве в суде первой инстанции следователь просил продлить меру пресечения на месяц до 14 марта для проведения неких следственных мероприятий.

«Суд апелляционной инстанции не может принимать никаких новых доказательств, ранее не исследованных судом первой инстанции. Это азы процесса. Тем не менее, сегодня в городском суде следователь ходатайствовал о приобщении к делу справки о проведении ещё 30 октября 2017 года оперативных мероприятий по установлению места нахождения одного из свидетелей. Она, по мнению следователя, опровергает вывод Смольнинского суда в решении о неэффективности проведенного расследования. Суд вопреки требованиям закона такое доказательство принял.

Мы не знаем, что именно будет положено в основу принятого незаконного решения. Но точно будем его обжаловать», — отмечает Алексей Добрынин, партнер Pen&Paper, адвокат Дмитрия Костыгина.

Напомним, что в суде первой инстанции следователь не представил доказательств, что арест Дмитрия Костыгина необходимо продлить. Судья также учел предоставленные защитой доказательства необоснованности подозрения Костыгина в инкриминируемых ему преступлениях. Кроме того, в своем решении судья указал, что Костыгин предпринимает усилия по урегулированию корпоративного конфликта в Юлмарте и погашению задолженности перед Сбербанком, а также что предприниматель, как многодетный отец, в условиях домашнего ареста лишен возможности полноценно заботиться о членах своей семьи.

Сам Костыгин назвал свежее решение суда абсолютно нелогичным. «Видимо, размахивать дубинкой нашим оппонентам все-таки более свойственно, чем дискутировать цивилизованно, за столом переговоров. И хотят они чего-то иррационального, а не скорейшего урегулирования ситуации», — прокомментировал он. В судебном заседании он участия не принимал — находился в этот момент на встрече с потенциальными инвесторами в «Юлмарт».

Автор: Анна
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