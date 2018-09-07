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Дмитрий Костыгин открыл открыл бизнес-университет для подготовки руководителей

Корпоративный бизнес-университет Дмитрия Костыгина открыл первый набор внешних слушателей на программу подготовки руководителей предприятий в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание vc.ru со ссылкой на представителей предприятия.

Программа рассчитана на девять месяцев, за это время организаторы обещают слушателям научить их разрабатывать стратегию развития любой компании, подстраивать структуры и системы под цели, запускать и поддерживать необходимые процессы. После курса слушатель сможет претендовать на должность генерального директора компании с размером штата до 150 человек, утверждают в бизнес-университете.

Организаторы рассчитывают набрать 30 слушателей, в том числе 20 из группы компаний Костыгина и 10 внешних. Обучение платное — для внешних слушателей цена составит 175 тысяч рублей, с ценой для внутренних слушателей организаторы пока не определились, но обещают, что она будет «символической».

Перед началом учебы абитуриентам предложат пройти вступительное тестирование. Трем лучшим абитуриентам предложат оплатить обучение в льготном режиме. Планируется, что при поступлении в бизнес-университет они оплатят 10% от стоимости, а оставшуюся часть им разрешат отдать в течение года после обучения (в том случае, если их официальная зарплата достигнет 250 тыс. рублей).

Представитель Костыгина добавил, что с выпускников не будут требовать оставшиеся деньги за обучение, если зарплата менеджеров не достигнет 250 тыс. рублей.

Занятия начинаются 5 октября 2018 года и будут проходить преимущественно по пятницам в петербургском бизнес-центре «Блэкрец Плаза». Вести занятия будут гендиректор сети «Оптоклуб Ряды» Елена Стрельцова, гендиректор кондитерского объединения «Любимый край» Ирина Снегова и другие менеджеры из компаний, подконтрольных Костыгину.

Пока у бизнес-университета нет сайта, но организаторы обещают его запустить в ближайшее время. Подать заявку на обучение можно обратившись к представителям «Оптоклуба Ряды».

Дмитрий Костыгин с конца 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования (статья 159.1 УК РФ). По версии следствия, при оформлении кредита для «Юлмарта» в «Сбербанке» в 2016 году Костыгин предоставил ложные сведения о финансовом состоянии ритейлера, а деньгами распорядился по своему усмотрению. 

Автор: Анна
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