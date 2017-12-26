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Дмитрий Костыгин подал иск о банкротстве своего партнера Михаила Васинкевича

Совладелец интернет-компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин подал иск о личном банкротстве другого совладельца организации Михаила Васинкевича. Об этом стало известно из материалов картотеки арбитражных дел.

Костыгин подал иск в Арбитражный суд Петербурга 29 декабря. Сумма требований составила 405 млн рублей.

Как сообщил адвокат Костыгина и партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов, у него не оставалось другого пути. Адвокат отметил, что Васинкевич во время досудебных переговоров и на самом суде заявлял о нежелании погашать задолженность перед Костыгиным. При этом, Васинкевич уточнил, что не подписал бы поручительство по кредиту «Газпромбанку», если бы знал о необходимости нести за него ответственность.

Данилов сообщил, что Васинкевич начал переоформлять свои активы, после получения уведомления о списании средств «Газпромбанком» со счетов Костыгина. С помощью предусмотренных законом процедур можно оспорить выводы активов, уточнил адвокат. Также он заявил, что личное банкротство Васинкевича не отразится на работе «Юлмарта». «После погашения долга лично Дмитрием Костыгиным, это предмет разбирательств между ним и Васинкевичем», — отметил адвокат.

Напомним, сам Дмитрий Костыгин был помещен под домашний арест по делу о мошенничестве 11 октября 2017 года. В декабре 2017 его арест был продлен до 14 февраля 2018.

По версии следствия, Костыгин, когда занимал должность председателя совета директоров «Юлмарта», обеспечил заключение договора со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии, однако условия договора соблюдать он не намеревался, и предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В апреле 2016 года в рамках договора Сбербанк перевел «Юлмарту» 1 млрд руб. кредита, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению».

Автор: Анна

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