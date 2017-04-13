+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Дмитрий Мариничев: «закон о товарных интернет-агрегаторах нужно умножить на ноль»

На данный момент не существует необходимости вносить изменения в закон «О защите прав потребителей» для регулирования деятельности товарных интернет-агрегаторов. Об этом в ходе комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям заявил интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев.

«Вопрос — какие изменения в закон надо внести? Мой ответ — никаких, этот закон нужно умножить на ноль. Если за два года, пока мы его принимаем, ничего не произошло, то и еще два года ничего не произойдет», - добавил Д.Мариничев.

При этом, генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин, заявил, что принятие Госдумой данного законопроекта может вызвать рост цен в интернет-магазинах. «Это приведет к тому, на мой взгляд, что способность агрегаторов выполнять свою функцию сократится, что ни в коем случае не будет являться благом. В итоге это приведет к тому, что неэффективность будет расти и цены будут расти», - добавил А.Шульгин.

Правительственный законопроект «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», который касается товарных интернет-агрегаторов, 20 апреля рассмотрит комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на совместном заседании с комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Проект федерального закона вводит понятие «товарных агрегаторов» в законодательство, а также устанавливает ответственность за предоставление ими недостоверной информации о товаре или услуге, продавце или изготовителе.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

12 апреля / Комментарии
Александр Шульгин: закон о регулировании товарных онлайн-агрегаторов вызовет рост цен

Александр Шульгин: закон о регулировании товарных онлайн-агрегаторов вызовет рост цен

Глава Яндекса Александр Шульгин заявил, что принятие закона о регулировании товарных онлайн-агрегаторов в текущей версии спровоцирует рост цен. Шульгин уверен, что такие ресурсы, как Яндекс.Маркет или Price.ru, не смогут полноценно выполнять свою функцию, что приведет к неэффективности и подорожанию товаров.

далее →

10 апреля / Комментарии
Российские интернет-магазины получат нулевую ставку НДС при экспорте

Российские интернет-магазины получат нулевую ставку НДС при экспорте

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который упрощает получение нулевой ставки НДС для российских интернет-магазинов, продающих товары за рубеж. Это должно подстегнуть экспорт, доля которого в отправлениях «Почты России» пока составляет всего 2%.

далее →

20 марта / Комментарии
Законопроект о товарных агрегаторах внесён в Госдуму

Законопроект о товарных агрегаторах внесён в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о товарных агрегаторах, говорится в сообщении кабинета министров. Законопроект одобрен правительством 9 марта.

далее →

16 марта / Комментарии
Легальным интернет-магазинам спиртного могут дать отдельный домен

Легальным интернет-магазинам спиртного могут дать отдельный домен

Российские власти предлагают объединить сайты, торгующие алкогольной продукцией, в отдельную доменную зону. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на участников заседаний рабочих групп при Минэкономразвития.

далее →

9 марта / Комментарии
Законопроект о товарных онлайн-агрегаторах одобрен правительством

Законопроект о товарных онлайн-агрегаторах одобрен правительством

Правительство одобрило законопроект о товарных онлайн-агрегаторах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Документ предусматривает ответственность агрегаторов за ущерб покупателям, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре или продавце.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!