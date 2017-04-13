Дмитрий Мариничев: «закон о товарных интернет-агрегаторах нужно умножить на ноль»

На данный момент не существует необходимости вносить изменения в закон «О защите прав потребителей» для регулирования деятельности товарных интернет-агрегаторов. Об этом в ходе комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям заявил интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев.

«Вопрос — какие изменения в закон надо внести? Мой ответ — никаких, этот закон нужно умножить на ноль. Если за два года, пока мы его принимаем, ничего не произошло, то и еще два года ничего не произойдет», - добавил Д.Мариничев.

При этом, генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин, заявил, что принятие Госдумой данного законопроекта может вызвать рост цен в интернет-магазинах. «Это приведет к тому, на мой взгляд, что способность агрегаторов выполнять свою функцию сократится, что ни в коем случае не будет являться благом. В итоге это приведет к тому, что неэффективность будет расти и цены будут расти», - добавил А.Шульгин.

Правительственный законопроект «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», который касается товарных интернет-агрегаторов, 20 апреля рассмотрит комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на совместном заседании с комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Проект федерального закона вводит понятие «товарных агрегаторов» в законодательство, а также устанавливает ответственность за предоставление ими недостоверной информации о товаре или услуге, продавце или изготовителе.