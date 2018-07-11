Дмитрий Песков стал спецпредставителем Владимира Путина по цифровизации

Президент России Владимир Путин назначил своим специальным представителем по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова— директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Информация об этом появилась на президентском сайте kremlin.ru.

Указ о назначении вступил в силу с момента его подписания. Конкретный характер обязанностей Пескова в рамках новой должности в документе не раскрывается.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова его тезка в контексте рассматриваемого назначения в Администрацию Президента России не войдет.

«Вы знаете, что и в послании президента, и в майском указе ставилась задача тотальной цифровизации экономики и социальной сферы. Как раз для координации этих задач и назначен Песков», — пояснил пресс-секретарь президента.

После назначения специальный представитель президента сообщил, что в рамках программы «Цифровая экономика» подготовлено и разработано уже около 20 законопроектов, и ни один из них не носит «запретительный характер».

По его словам, в ближайшее время принятие крупных законов о запрете различной деятельности в интернете не планируется. Новые 20 законопроектов подразумевают создание правового поля для работы с цифровыми валютами, регулирования систем биометрической идентификации. Другие подробности не называются, в том числе и сроки внесения на рассмотрение в Госдуму этих законопроектов.

С 2015 года у Путина был советник по вопросам развития интернета в лице основателя Liveinternet Германа Клименко. В июне 2018 года президент освободил Клименко от этой должности.