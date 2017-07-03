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Дмитрий Страшнов покинул пост главы «Почты России»

Министр связи и массовых коммуникаций РФ в твиттере сообщил о кадровых изменениях в ФГУП «Почта России». Главу компании Дмитрия Страшнова, у которого 1 июля истек контракт, заменила его подчиненная.

«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП „Почта России“», — сообщил утром 3 июля Николай Никифоров.

Накануне СМИ сообщали, что Страшнову министерство не планирует продлевать контракт, хотя еще месяц такая возможность не исключалась. Однако, судя по всему, в правительстве так и не простили ему скандал, разразившийся в ноябре 2016 года: тогда Генпрокуратура проводила проверку по выписанной топ-менеджером себе премии в 95 миллионов рублей за 2014 год. Однако доказать незаконность бонуса у ведомства не получилось.

Страшнов занимал пост главы «Почты России» с апреля 2013 года. Он перешел в госкомпанию из частного сектора — до этого работал в «Теле 2 Россия». Его предшественник на этом посту, Александр Киселев, был отправлен в отставку из-за почтового коллапса весной 2013-го: в Москве в пунктах обработки корреспонденции застряло около 500 тонн почты.

Что же касается Осиной, то ее назначение эксперты считают временным до того, как правительство определится с новым главой. В предприятии она занимается вопросами финансов и администрирования.

Автор: Анна
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