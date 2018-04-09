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Дмитрия Костыгина вернули под домашний арест

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество в сфере кредитования», сроком до 14.05.2018 г.

Сторона защиты просила в удовлетворении ходатайства отказать, в случае удовлетворения — смягчить Костыгину ограничения.

«Переговоры со Сбербанком и инвесторами вести будет посложнее. А так это технический момент — в марте апелляция вернула дело о мере пресечения на повторное рассмотрение, сейчас суд дал месяц домашнего ареста. Конфликт по поводу Юлмарта длится уже два года, месяц тут ничего не решает. Менеджмент компании с вызовами отлично справляется. Наша созидательная позиция априори сильнее. В марте в Сбербанк направлено новое предложение по реструктуризации. А в А1, наконец, сменился руководитель. Надеюсь, как только он войдёт в курс дела, их позиция тоже станет более конструктивной», — передал Костыгин через представителя.

«14 февраля Дмитрий был освобождён из под домашнего ареста. Что случилось за эти два месяца, чтобы следствие решило вновь выйти с ходатайством об избрании меры пресечения? Следствие обосновало это представлением только протокола допроса одного из свидетелей, который не подтвердил ни факт какого-либо хищения, ни оказание Дмитрием давления на свидетелей, ни то, что он может предпринять попытку скрыться от следствия. Однако следствие считает эти факты установленными.

Суд удовлетворил 6 наших ходатайств и приобщил к материалам дела доказательства необоснованности подозрения в причастности Дмитрия в совершенном преступлении. Однако несмотря на пункт 2 Пленума ВС РФ, который говорит от обязанности суда проверить обоснованность подозрения при избрании меры пресечения, руководствуясь конкретными сведениями, суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте. Будем обжаловать решение», — говорит адвокат Костыгина Алексей Добрынин, партнер юридической компании Pen&Paper.

Автор: Анна
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