Дневная выручка «Юлы» достигла двух миллионов рублей

Mail.Ru Group опубликовала первые результаты запуска монетизации «Юлы». За месяц, прошедший со старта проекта, дневная выручка «Юлы» достигла отметки в 2 млн рублей.

По данным компании, аудитория «Юлы» сейчас превышает 22 млн активных пользователей ежемесячно. Сервис зарабатывает на продвижении объявлений (услуга «быстрая продажа») и лидах, которые отдает застройщикам из раздела «Новостройки». Также у «Юлы» есть партнерское агентство недвижимости «33 Слона», и когда клиент сервиса приходит к ним — они делятся комиссией. Также сервис берет 3% за услугу «Безопасная сделка».

В августе 2017 года «Юла» объявила о запуске раздела по продаже недвижимости «под ключ».