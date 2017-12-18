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Дневная выручка «Юлы» достигла двух миллионов рублей

Mail.Ru Group опубликовала первые результаты запуска монетизации «Юлы». За месяц, прошедший со старта проекта, дневная выручка «Юлы» достигла отметки в 2 млн рублей.

По данным компании, аудитория «Юлы» сейчас превышает 22 млн активных пользователей ежемесячно. Сервис зарабатывает на продвижении объявлений (услуга «быстрая продажа») и лидах, которые отдает застройщикам из раздела «Новостройки». Также у «Юлы» есть партнерское агентство недвижимости «33 Слона», и когда клиент сервиса приходит к ним — они делятся комиссией. Также сервис берет 3% за услугу «Безопасная сделка».

В августе 2017 года «Юла» объявила о запуске раздела по продаже недвижимости «под ключ».

Генеральный директор Mail.Ru Group (Россия) Борис Добродеев отметил:

«Юла была запущена как внутренний стартап; мы хотели предложить пользователям простой мобильный сервис объявлений с привязкой к геолокации, с помощью которого можно продавать и покупать различные товары. С самого начала команда фокусировалась на продукте, благодаря чему росла вовлеченность пользователей. Пришло время делать шаги в направлении монетизации. Уже на начальном этапе монетизация „Юлы“ демонстрирует беспрецедентный темп. Мы довольны первыми результатами и будем продолжать работу над развитием сервиса, а также начнем монетизировать его успех».

Автор: Анна
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