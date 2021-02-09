DNS отчитался о рекордной выручке за 2020 год

По результатам 2020 года выручка DNS составила 514 млрд рублей (с учётом НДС). Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец и директор по развитию сети DNS Сергей Мещанюк.

Это больше, чем у лидера рынка — группы «М.Видео-Эльдорадо», которая отчиталась о выручке в 504,8 млрд рублей за 2020 год. «Перевес небольшой, но важный. Это ключевая веха в нашей истории», — отметил Сергей Мещанюк.

«Простые ребята из дальнего уголка России обогнали весь рынок БТиЭ. Ведь помимо оставшихся титульных брэндов М.Видео — Эльдорадо, это еще и поглощенные по ходу дела российские магазины Media Markt, сети Техносила и Техношок. Каждое достижение, это еще и новые вызовы. Не скрою, нам было комфортно, в плане менеджмента, догонять коллег из М.Видео. Очень надеюсь, что и дальше они будут помогать нам в ориентирах», — комментирует Дмитрий Алексеев, совладелец и президент группы компаний DNS.