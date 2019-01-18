DNS подтвердил покупку сети магазинов «Кей»

Ритейлер DNS закроет сделку по покупке сети магазинов «Кей» до конца первого квартала 2019 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Алексеев, основатель и президент группы компаний DNS. Точные условия и суммы сделки стороны не разглашают.

«Петербургская сеть Кей передает свои цифровые магазины Владивостокской Компании ДНС. Условия сделки подразумевают, что для клиентов и сотрудников Компании Кей изменения пройдут максимально незаметно. ДНС будет поддерживать гарантию на ранее приобретённую технику. Магазины продолжат свою работу. Сделка будет закрыта до конца первого квартала 2019 года. Со временем магазины будут перестраиваться и переходить под бренд ДНС. У компании ДНС уже есть опыт подобных сделок в Санкт-Петербурге. В 2014 году похожая сделка состоялась с сетью „Компьютерный Мир“. Компания ДНС надеется оправдать доверие клиентов сети Кей, сохранить высокую репутацию этого заслуженного бренда на российском компьютерном рынке», — комментирует гендиректор компании DNS Дмитрий Алексеев.

Сеть магазинов «Кей» насчитывает 29 магазинов в Санкт-Петербурге и регионах и ряда пунктов выдачи заказов в Москве и Ленинградской области. Большинство помещений находятся в собственности компании.