DNS показал, что может произойти с женщинами за «неправильные подарки»

Российский ритейлер цифровой техники DNS, опубликовал на своем канале в YouTube рекламу в преддверии Дня защитника отечества. Небольшой ролик на полторы минуты рассказывает о том, что случается с женщинами, которые выбирают для своих мужчин неправильные подарки.

Сам ролик был опубликован 20 февраля и уже успел подвергнуться критике в социальных сетях. Российский дизайнер одежды Ева Моор опубликовала данную рекламу в своем Facebook с надписью: «Апофеоз сексизма, насилия и женоненавистничества в предпраздничной рекламе ДНС». Возмущение женщины поддержали и другие пользователи соцсети. Один из них указал, что данное видео можно рассматривать с точки зрения 282 статьи УК РФ, которая гласит о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Рекламный ролик начинается с того, как черный автомобиль въезжает в лес, из него выходит мужчина, открывает багажник, а в нем связанная женщина. Мужчина выкидывает девушка из багажника и кидает ей лопату, чтобы та вырыла «могилу» для «неправильных подарков» на 23 Февраля.

В итоге оказалось, что все происходящее она представила себе, пока покупала любимому носки. Она выбрасывает их в урну и направляется в магазин DNS, где можно найти якобы стоящие сюрпризы для мужчин.