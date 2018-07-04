DNS уходит из Яндекс Маркета

Дмитрий Алексеев. генеральный директор DNS Digital Store, на своей странице в Facebook сообщил, что ритейлер уходит из Яндекс Маркета.

Объясняя причины этого шага, руководитель DNS пишет: «Когда нужен и полезен агрегатор? Когда есть множество предложений на рынке, и необходимо средство разобраться в них. Скажем,» Алибаба" нужен для того, чтобы получить доступ к миллионам самых различных мелких и средних китайских производителей. Агрегаторы такси нужны для того, чтобы объединить тысячи частных такси. Booking нужен, чтобы в одном месте представить тысячи различных отелей.

Но зачем жителю Владивостока агрегатор авиакомпаний, когда из Москвы к нам летает только Аэрофлот, а добавление S7 перекрывает рынок на 80+ процентов. Посредник будет только путать клиента. Вот и на рынке БТиЭ настал момент, когда в «М.Видео» собрали 30% рынка, а их нет на Маркете, как там нет и «Ситилинка» и «Юлмарта». Клиент, заходя на Маркет, видит заведомо только часть рынка, причем без сильнейших игроков.

Зато, к сожалению, на Маркете полно «серовозов». Фактически он превратился в агрегатор тысячи мелких контрабандистов, которые соревнуются в обходе таможни и неуплате налогов. Это действительно сейчас стал малый бизнес, ибо весь крупный бизнес обелился и контролируется государством. ДНС лишний на этом празднике жизни.

Честно говоря, мне вообще непонятно, зачем клиенту агрегатор контрабандистов, лучше уж тогда пойти на «Алиэкспресс», где провоз из-за границы без НДС, пошлин и сертификации обусловлен международными договорами и в этом смысле легален. Если не верите про серовозов, то зайдите и посмотрите на Маркете предложения, скажем, по Microsoft Surface Book, который в Россию официально не ввозится и не имеет российских сертификатов.

Последней каплей по уходу с Маркета стало то, что нас отключили :-) Да, вы не ослышались. «Умные» алгоритмы Яндекса решили, что сайт ДНС недостаточно надежен для покупателя.

А почему бы и не отключить автоматом крупнейшего клиента в БТиЭ, это же проще чем разобраться, что есть нюансы в работе крупного портала и специально сделанного под Маркет сайта".