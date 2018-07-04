+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

DNS уходит из Яндекс Маркета

Смотрите в каталоге
DNS
DNS
Компьютеры, комплектующие

Дмитрий Алексеев. генеральный директор DNS Digital Store, на своей странице в Facebook сообщил, что ритейлер уходит из Яндекс Маркета.

Объясняя причины этого шага, руководитель DNS пишет: «Когда нужен и полезен агрегатор? Когда есть множество предложений на рынке, и необходимо средство разобраться в них. Скажем,» Алибаба" нужен для того, чтобы получить доступ к миллионам самых различных мелких и средних китайских производителей. Агрегаторы такси нужны для того, чтобы объединить тысячи частных такси. Booking нужен, чтобы в одном месте представить тысячи различных отелей.

Но зачем жителю Владивостока агрегатор авиакомпаний, когда из Москвы к нам летает только Аэрофлот, а добавление S7 перекрывает рынок на 80+ процентов. Посредник будет только путать клиента. Вот и на рынке БТиЭ настал момент, когда в «М.Видео» собрали 30% рынка, а их нет на Маркете, как там нет и «Ситилинка» и «Юлмарта». Клиент, заходя на Маркет, видит заведомо только часть рынка, причем без сильнейших игроков.

Зато, к сожалению, на Маркете полно «серовозов». Фактически он превратился в агрегатор тысячи мелких контрабандистов, которые соревнуются в обходе таможни и неуплате налогов. Это действительно сейчас стал малый бизнес, ибо весь крупный бизнес обелился и контролируется государством. ДНС лишний на этом празднике жизни.

Честно говоря, мне вообще непонятно, зачем клиенту агрегатор контрабандистов, лучше уж тогда пойти на «Алиэкспресс», где провоз из-за границы без НДС, пошлин и сертификации обусловлен международными договорами и в этом смысле легален. Если не верите про серовозов, то зайдите и посмотрите на Маркете предложения, скажем, по Microsoft Surface Book, который в Россию официально не ввозится и не имеет российских сертификатов.

Последней каплей по уходу с Маркета стало то, что нас отключили :-) Да, вы не ослышались. «Умные» алгоритмы Яндекса решили, что сайт ДНС недостаточно надежен для покупателя.

А почему бы и не отключить автоматом крупнейшего клиента в БТиЭ, это же проще чем разобраться, что есть нюансы в работе крупного портала и специально сделанного под Маркет сайта".

Компании и сервисы: DNS
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 июля / Комментарии
JD.com хочет вернуться на российский рынок

JD.com хочет вернуться на российский рынок

Интернет-магазин JD.com планирует возвращение на российский рынок через местных ритейлеров, и первым партнером стала X5 Retail Group.

далее →

2 июля / Комментарии
«Сбербанк» и Rambler&Co запустят платформу для заказа еды и столиков в ресторанах

«Сбербанк» и Rambler&Co запустят платформу для заказа еды и столиков в ресторанах

Представители «Сбербанка» и Rambler&Co подтвердили разработку платформы. Партнёром проекта станет финансовая компания GHP Group. Объем инвестиций в проект пока не раскрываются.

далее →

2 июля / Комментарии
Alibaba запускает продажи продуктов питания в России

Alibaba запускает продажи продуктов питания в России

Китайский холдинг Alibaba Group начнет продавать продукты в России. В ближайшее время на онлайн-площадке Tmall в тестовом режиме заработает продуктовый раздел с акцентом на морепродуктах.

далее →

29 июня / Комментарии
Ozon опять хочет маркетплейс

Ozon опять хочет маркетплейс

Интернет-магазин Ozon в тестовом режиме запустил сервис для продавцов, через который они смогут реализовывать свои товары через сайт Ozon.ru. Запуск для нескольких селлеров должен состояться в июле.

далее →

29 июня / Комментарии
Яндекс начал продажу indoor-рекламы по по аукционной модели

Яндекс начал продажу indoor-рекламы по по аукционной модели

Яндекс и Addreality начали продажу indoor-рекламы в сети аптек «АСНА». Это первый в России опыт programmatic-продаж рекламы внутри помещений. Ранее компании провели тестирование технологии автоматической закупки показов рекламы в супермаркете сети «Виктория», входящей в группу компаний «ДИКСИ».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!