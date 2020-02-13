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DNS открыл сеть продовольственных магазинов «Квартет вкусов»

Продавец электроники DNS запустил сеть магазинов продуктов у дома под брендом «Квартет вкусов». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора группы DNS Дмитрия Алексеева.

Первый магазин сети открылся летом 2019 года во Владивостоке. Сейчас их там восемь. В «Квартете вкусов» продаются 2000-2500 товаров, в том числе овощи, фрукты, молочная продукция и хлеб. Средний чек в магазине — 300 рублей. Средняя площадь магазинов — до 100 квадартных метров.

По словам Алексеева, формат небольших магазинов у дома был выбран потому, что во Владивостоке трудно арендовать большую площадь. Именно поэтому в регион не заходят крупные сети, считает он.

Открытие каждого магазина обходится DNS в 2 млн рублей. Сейчас сеть «Квартет вкусов» работает в пилотном режиме, и говорить о расширении пока рано, отметил Алексеев.

В Приморье продуктовым ритейлом занимаются хабаровская сеть «Самбери» и «Фреш 25» из Уссурийска, которым, по данным Infoline, принадлежат 6% и 10% местного рынка. В 2019 году «Фреш 25» начала развивать франшизу «Дикси» — «Первым делом».

Штаб-квратира DNS находится во Владивостоке. В Приморье у компании уже есть непрофильный бизнес — строительство коммерческой недвижимости, жилых комплексов и загородных поселков через «DNS девелопмент».

По продаже электроники DNS занимает второе место в России после «М.Видео-Эльдорадо». У компании 900 магазинов «DNS гипер», DNS, «Фрау Техника» и «Технопоинт», большинство их которых открыты в регионах.

Автор: Анна
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