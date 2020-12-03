До конца года Утконос ОНЛАЙН планирует увеличить IT-команду на 150%

Утконос ОНЛАЙН использует IT-решения во всех бизнес-процессах и усиливает свою экспертизу в этом направлении. Сегодня в проектах компании задействованы 300 IT специалистов — на 100 человек больше, чем в прошлом году. До конца года штат команды будет расширен на 150%, до 500 специалистов.

Компания активно развивает технологические решения для e-grocery, среди которых проект по автоматизации и роботизации фулфилмент-центров на базе системы управления собственной разработки, которая в будущем расширится на b2b сегмент. Также онлайн-магазин развивает работу с большими данными на базе своего Data Office, сейчас они уже используются в решениях по управлению ассортиментом, ценообразованием, доставке и т.д. Еще одно приоритетное направление работы — улучшение удобства для покупателей мобильного приложения и сайта Утконос ОНЛАЙН.

Активное расширение IT команды происходит через привлечение разработчиков Java, Golang, PHP, QA-специалистов, аналитиков и сотрудников поддержки.