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Дочерняя компания «Ростеха» протестирует беспилотные системы для доставки посылок

Дочерняя компания «Ростеха» запустит коммерческий проект по доставке посылок «Почты России» с помощью беспилотников. Испытания пройдут в 2020-2022 годах в Свердловской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию проекта.

Тестированием доставки отправлений беспилотниками займётся Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в авиационный кластер госкорпорации «Ростех». Цель проекта — строительство инфраструктуры для беспилотной авиации, наподобие сети региональных аэродромов.

Рабочие полёты начнутся в 2022 году. Почтовые дроны уже сейчас проходят лётные испытания. Беспилотники самолётного типа будут адаптированы как для почтовых перевозок, так и для мониторинга местности с помощью фото- и видеоаппаратуры. Грузоподъёмность дронов составит 20 кг, максимальная скорость — 150 км/ч, дальность полёта — 1200 км с продолжительностью до восьми часов в воздухе.

На первом этапе шесть беспилотников будут перемещать посылки между уральскими логистическими центрами на аэропортах Екатеринбурга, Серова и Нижнего Тагила. Для них разработают схему регулярных перелётов, при которой одновременно в небе смогут находиться лишь четыре дрона. В ходе тестов отработают взаимодействие беспилотных средств между собой, аварийные сценарии перелёта и работу спасательной парашютной системы.

Новые дроны смогут применяться в том числе в населённых пунктах без собственной взлётно-посадочной полосы. Для этого будут использовать систему вертикального взлёта и посадки.

В апреле 2018 года «Почта России» уже проводила в Улан-Удэ первые испытания беспилотников для доставки посылок. Однако они закончились неудачей: дрон с грузом врезался в дом.

Автор: Анна
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