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«Дочки-Сыночки»: дети влияют на покупки родителей уже с 2-х лет

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Дочки Сыночки
Дочки Сыночки
Товары и услуги для детей

Один из лидеров рынка детских товаров — сеть супермаркетов «Дочки-Сыночки», — в ходе очередного покупательского опроса потребительской лояльности (NPS), предложила своим клиентам ответить на вопрос о том, с кем они предпочитают совершать покупки в детских магазинах.

Результаты опроса показали, что предпочтения покупателей при выборе спутника для похода в детский магазин, меняются в зависимости от возраста детей — с их взрослением уменьшается доля покупок, совершаемых в одиночестве. Родители малышей от 0 до 1 года и от 1 года до 2-х лет, в большинстве своём мамы, предпочитают шопинг без сопровождения. Об этом сообщили 38 % и 35 % респондентов, соответственно. Несколько ниже показатели «покупок в одиночестве» среди родителей детей от 2-х до 8 лет — 33% покупателей данного сегмента предпочитают этот вариант. Самый низкий показатель визитов в детские магазины без спутников среди родителей детей в возрасте 8-12 лет — 28 %.

При этом, совершать покупки совместно с мамами предпочитают самые взрослые клиенты в возрасте от 8 до 12 лет — 37 % их родителей сообщили, что ходят в детские магазины вместе с ребенком. Ниже на 10% число «совместных с ребенком покупок» среди родителей детей в возрасте 1-2 лет, 29% в категории «дети от 2 до 8 лет». Самый низкий процент покупок с детьми среди посетительниц, находящихся в декретном отпуске по уходу за детьми до 2-х лет.

Стабильные показатели во всех группах покупателей в отношении выбора детских товаров совместно с супругом/супругой — в среднем 15% всех опрошенных (в ранжировании от 18%-22%) выбрали именно этот вариант ответа.

В целом в опросе приняли участие порядка 6 тысяч респондентов из разных городов РФ.

«Исследования покупательских предпочтений в компании проводятся на регулярной основе, с целью дальнейшей корректировки ассортиментной политики под требования наших покупателей. Нам интересно знать, чем живут юные клиенты и их родители. Данный опрос показал, что современные дети начинают проявлять „признаки сознательного выбора“ значительно раньше своих ровесников из прошлых поколений. Наблюдается тенденция смещения возраста сознательного выбора детей с 4 лет к 2 годам. Объяснить данный тренд можно диджитализацией, влияющей на темпы жизни не только взрослых, но и детей. Современные дети, с самого юного возраста, благодаря присутствию в их жизни огромного количества технических устройств и гаджетов, получают доступ к разного рода информации, в том числе, влияющей на их вкусы и формирующей их предпочтения уже с раннего детства» — сообщил директор по маркетингу компании «Дочки-Сыночки» Алексей Кудрявцев.

Компания «Дочки-Сыночки» — крупная федеральная сеть супермаркетов, предлагающих широкий выбор товаров для детей от 0 до 12 лет, беременных женщин и молодых родителей. За 22 года существования сеть открыла более 200 магазинов в 95 городах Российский Федерации — от Санкт-Петербурга до Петропавловск-Камчатского. В дальнейших планах компании продолжение активной региональной экспансии и расширение сети. Клиентам компании в настоящий момент являются свыше 5 миллионов человек.

Компании и сервисы: Дочки Сыночки
Автор: Анна
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