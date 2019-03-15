+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Дочки-Сыночки» наращивают масштабы бизнеса

Темпы роста сети «Дочки-Сыночки» превзошли запланированные ожидания на 15%. В начале 2018г целевые показатели по приросту сети составляли 25 новых магазинов. Фактически за год было открыто 29 новых супермаркетов.

Общий объем площадей магазинов в 2018 году достиг показателя в 250 тыс. кв.м. Прибыль ритейлера по итогам года выросла на 70%. Объемы продаж 2018 г превысили сопоставимые показатели 2017 года на 10%. Товарооборот розничного направления, в сравнении с предыдущим годом, увеличился на 7%. Рост товарооборота интернет-магазина год к году составил 35%. Доля интернет-магазина в общем объеме продаж достигла 15%. Рост продаж по сопоставимым магазинам за прошедший год составил 8,6%. Трафик в магазины сети по итогам 2018 года, в сравнении с 2017, вырос на 4,2%.

В 2019 году «Дочки-Сыночки» намерены сохранить прежние темпы роста и продолжить региональную экспансии в масштабах, сопоставимых с прошлым годом. В планах — открытие 20 магазинов.

«В текущем 2019 году приоритетной задачей для сети „Дочки-Сыночки“ является увеличение операционной эффективности действующих магазинов, развитие омниканальных сервисов и клиентоцентрированного подхода», — прокомментировал Владимир Бондяшов, акционер, СЕО компании «Дочки-Сыночки».

В настоящий момент компания «Дочки-Сыночки» активно внедряет полноценный омниканальный подход к продажам, предоставляющий покупателям расширенные возможности для совершения покупок и выбора способов доставки. Сегодня клиентам как офлайн магазинов, так и онлайн, предоставлен выбор из 6 вариаций приобретения и получения товара. Кроме того, организация активно развивает направление терминальной торговли, ориентированное на возможности поиска необходимых позиций в магазинах сети и интернет-магазине. На данный момент, многофункциональными терминалами «Виртуальная полка» снабжены уже 165 магазинов розничной сети. В 2017 году за внедрение проекта терминальной торговли компания получила награду Международной ассоциации маркетинга в ритейле (POPAI).

«Дочки-Сыночки» признан вторым по узнаваемости брендом в отрасли детских товаров, согласно исследованиям аналитиков компании «Mediascope», проведенным среди целевой аудитории сегмента. Торговая марка «Дочки-Сыночки» обладатель народной премии «Выбор родителей 2018».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

15 марта / Комментарии
«Эльдорадо» приняла в утилизацию техники на 15,5 тысяч кубических метров

«Эльдорадо» приняла в утилизацию техники на 15,5 тысяч кубических метров

Розничная сеть «Эльдорадо» подводит итоги флагманской акции «Утилизация» за 2018 год. В обмен на скидку до 25% покупатели передали 220 тыс. единиц устаревшей или пришедшей в негодность техники объёмом более 15,5 тысяч кубических метров.

далее →

15 марта / Комментарии
За период праздников было продано более 10 000 колонок с Алисой

За период праздников было продано более 10 000 колонок с Алисой

За период февраль-март, на который выпадают два государственных праздника и День всех влюбленных, было продано более 10 000 колонок с Алисой. Из этих продаж половина пришлась на собственное устройство Яндекса – Яндекс.Станцию, а остальные – на умные колонки Irbis A и Dexp Smartbox.

далее →

13 марта / Комментарии
«Леруа Мерлен» подарит комплект для постройки дома своими руками

«Леруа Мерлен» подарит комплект для постройки дома своими руками

Аналогичный одноэтажный каркасный дом уже был возведён при помощи экспертов «Леруа Мерлен» и партнёров сети всего за три недели, и теперь специалисты готовы поделиться всеми секретами процесса постройки.

далее →

13 марта / Комментарии
«Азбука Вкуса» запустила онлайн-сервис по оформлению электронных подарочных карт

«Азбука Вкуса» запустила онлайн-сервис по оформлению электронных подарочных карт

«Азбука Вкуса» запустила проект по оформлению электронных подарочных карт через интернет-сайт AV.RU.  Электронную карту можно сохранить в мобильном кошельке смартфона. Карта принимается к оплате во всех розничных точках «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», «AB Daily» и интернет-магазине AV.RU.

далее →

12 марта / Комментарии
«Леруа Мерлен» обеспечила смартфонами всех сотрудников гипермаркетов

«Леруа Мерлен» обеспечила смартфонами всех сотрудников гипермаркетов

В «Леруа Мерлен» выдали сотрудникам 30 000 смартфонов. Таким образом ритейлер планирует усовершенствовать процесс обслуживания клиентов. Устройства также будут использоваться для обучения и других внутренних задач компании.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!