«Дочки-Сыночки» наращивают масштабы бизнеса

Темпы роста сети «Дочки-Сыночки» превзошли запланированные ожидания на 15%. В начале 2018г целевые показатели по приросту сети составляли 25 новых магазинов. Фактически за год было открыто 29 новых супермаркетов.

Общий объем площадей магазинов в 2018 году достиг показателя в 250 тыс. кв.м. Прибыль ритейлера по итогам года выросла на 70%. Объемы продаж 2018 г превысили сопоставимые показатели 2017 года на 10%. Товарооборот розничного направления, в сравнении с предыдущим годом, увеличился на 7%. Рост товарооборота интернет-магазина год к году составил 35%. Доля интернет-магазина в общем объеме продаж достигла 15%. Рост продаж по сопоставимым магазинам за прошедший год составил 8,6%. Трафик в магазины сети по итогам 2018 года, в сравнении с 2017, вырос на 4,2%.

В 2019 году «Дочки-Сыночки» намерены сохранить прежние темпы роста и продолжить региональную экспансии в масштабах, сопоставимых с прошлым годом. В планах — открытие 20 магазинов.

«В текущем 2019 году приоритетной задачей для сети „Дочки-Сыночки“ является увеличение операционной эффективности действующих магазинов, развитие омниканальных сервисов и клиентоцентрированного подхода», — прокомментировал Владимир Бондяшов, акционер, СЕО компании «Дочки-Сыночки».

В настоящий момент компания «Дочки-Сыночки» активно внедряет полноценный омниканальный подход к продажам, предоставляющий покупателям расширенные возможности для совершения покупок и выбора способов доставки. Сегодня клиентам как офлайн магазинов, так и онлайн, предоставлен выбор из 6 вариаций приобретения и получения товара. Кроме того, организация активно развивает направление терминальной торговли, ориентированное на возможности поиска необходимых позиций в магазинах сети и интернет-магазине. На данный момент, многофункциональными терминалами «Виртуальная полка» снабжены уже 165 магазинов розничной сети. В 2017 году за внедрение проекта терминальной торговли компания получила награду Международной ассоциации маркетинга в ритейле (POPAI).

«Дочки-Сыночки» признан вторым по узнаваемости брендом в отрасли детских товаров, согласно исследованиям аналитиков компании «Mediascope», проведенным среди целевой аудитории сегмента. Торговая марка «Дочки-Сыночки» обладатель народной премии «Выбор родителей 2018».