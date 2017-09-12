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«Дочки-Сыночки» открывают самый крупный детский магазин в Южном Бутове

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Дочки Сыночки
Дочки Сыночки
Товары и услуги для детей

Новый магазин сети супермаркетов детских товаров откроется 16 сентября в Новой Москве, в ТЦ «Южное Бутово». Его площадь составляет 1800 кв.м., а ассортимент товаров насчитывает более 50 000 наименований! На сегодняшний день это самый крупный детский магазин в Южном Бутове — одном из самых густонаселённых районов города. Почти половина проживающих здесь семей имеют детей до двух лет, и появление просторного магазина с богатым ассортиментом существенно облегчит родителям поиск детских товаров.

Новый магазин сети откроется на третьем этаже ТЦ «Южное Бутово» (ул. Веневского, д. 4). Торжественная церемония начнется в 14-00 и продлится до 18 часов. Юных гостей магазина ждет незабываемый праздник с призами, а родителей — увлекательный шопинг с подарками. Первые 500 покупателей получат 1000 бонусных рублей на карту «Дочки-Сыночки»! Ребят будут развлекать аниматоры, художник-аквагример поможет им перевоплотиться в супергероев и любимых сказочных персонажей, в зале магазина устроят захватывающее научное шоу, конкурсы и викторины с обязательными призами.

Ассортимент магазина традиционно включает все категории детских товаров от более чем 700 поставщиков, причем группа товаров для малышей расширена, исходя из потребностей жителей. По статистике, около 44% семей Южного Бутова, имеют детей в возрасте до двух лет. Одежда, обувь, игрушки, детское питание и средства гигиены, кроватки, коляски, стульчики для кормления и электромобили... Здесь точно есть все необходимое, чтобы детство ребенка было ярким, счастливым и удобным.

Новый магазин «Дочки-Сыночки» расположен в зоне жилой застройки, что очень удобно, особенно, если вы идете на шопинг с малышом. При этом в ТЦ «Южное Бутово» есть паркинг, так что за покупками можно отправиться и на автомобиле, чтобы точно купить все самое нужное и еще чуть-чуть. А пока взрослые будут делать непростой, но приятный выбор, дети смогут интересно и с пользой провести время в уютной игровой зоне площадью 200 кв.м.

Антон Павлов, пресс-секретарь сети супермаркетов товаров для детей «Дочки-Сыночки»:

«Наша главная задача — создать такую атмосферу в магазинах, чтобы взрослые покупатели могли по-настоящему насладиться выбором товаров для самых важных людей в их жизни — любимых дочек и сыночков, а для детей поход в магазин стал настоящим праздником! Новый магазин в ТЦ «Южное Бутово» — восьмой по счету, который мы открыли в этом году. К новому году появится еще порядка 16 магазинов. Согласно нашим исследованиям, 30% покупателей приходят в «Дочки-Сыночки» вместе с детьми, а это значит, что магазины должны нравиться не только взрослым, но и детям. Исходя из этого, был разработан новый концепт оформления и организации торгового пространства. Входная зона и оформление магазинов будут более яркими, эффектными, проходы — шире, освещение — ярче. Для детей мы сконструировали и сейчас тестируем специальные игровые пространства, где они могут с пользой провести время, пока родители делают покупки. Кстати, этот процесс стал еще удобней! Во многих магазинах сети установлены специальные терминалы, с помощью которых можно будет найти нужный товар, даже если он не представлен в торговом зале, и заказать его доставку. Вскоре такой удобный терминал появится в нашем новом магазине в ТЦ «Южное Бутово».

Напомним, в конце августа стало известно, что Сеть «Дочки-сыночки» купила интернет-магазин Esky.ru. Теперь она может стать крупнейшим онлайн-продавцом детских товаров в России.

Компании и сервисы: Дочки Сыночки
Автор: Анна
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