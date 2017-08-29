«Дочки-сыночки» стала владельцем интернет-магазина Esky.ru

Сеть «Дочки-сыночки» купила интернет-магазин Esky.ru. Теперь она может стать крупнейшим онлайн-продавцом детских товаров в России, сообщает газета «Ведомости».

«Для меня, как капитана, закончено плавание, длившееся восемь лет. Закончено честно. Я выстоял все бури последнего времени на мостике с поднятым флагом. И ухожу с корабля последним, забрав самую верную команду на другой корабль», — сообщил Александр Пискунов, основавший в 2009 г. интернет-магазин Esky.ru.

Экс-сотрудник этого магазина рассказал изданию, что интернет-магазин Esky.ru купила сеть детских товаров «Дочки-сыночки». Информацию подтвердил один из поставщиков Esky.ru и человек, близкий к руководству склада «Грюнштадт», площади в котором арендует Esky.ru с 2013 г.

Часть команды Esky.ru перешла на работу к другому детскому ритейлеру — в интернет-магазин игрушек «Бегемот», рассказал «Ведомостям» поставщик Esky.ru.