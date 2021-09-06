«Додо Пицца» представила собственный электроскутер для доставки

Команда Дмитрия Трояна, крупнейшего франчайзи «Додо», совместно с заводом «Форвард» из Нижнего Новгорода разработала и собрала собственный электроскутер для доставки. Об этом говорится в Telegram-канале основателя компании Федора Овчинникова.

Пока трехколесный электроскутер протестируют только в Самаре. Если испытания пройдут успешно, скутеры появятся во всех городах присутствия сети. «Во дворе каждой пиццерии будет зарядная станция, где их будут подзаряжать», — сказал директор по развитию «Додо Пицца» Антон Кошелев.

Дальность пробега электроскутера на одном заряде — 40–50 км, максимальная скорость — 40 км/ч. Грузоподъемность — более 200 кг. По словам коммерческого директора компании «Форвард» Дениса Абрамова, скутер сертифицирован под нормы техрегламента, который позволяет ему выезжать на дороги общего пользования.