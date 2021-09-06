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«Додо Пицца» представила собственный электроскутер для доставки

Команда Дмитрия Трояна, крупнейшего франчайзи «Додо», совместно с заводом «Форвард» из Нижнего Новгорода разработала и собрала собственный электроскутер для доставки. Об этом говорится в Telegram-канале основателя компании Федора Овчинникова.

Пока трехколесный электроскутер протестируют только в Самаре. Если испытания пройдут успешно, скутеры появятся во всех городах присутствия сети. «Во дворе каждой пиццерии будет зарядная станция, где их будут подзаряжать», — сказал директор по развитию «Додо Пицца» Антон Кошелев.

Дальность пробега электроскутера на одном заряде — 40–50 км, максимальная скорость — 40 км/ч. Грузоподъемность — более 200 кг. По словам коммерческого директора компании «Форвард» Дениса Абрамова, скутер сертифицирован под нормы техрегламента, который позволяет ему выезжать на дороги общего пользования.

«Это первый полностью российский электроскутер, разработанный специально для доставки. У команды большие планы на будущее — серийное производство и экспорт», — написал Овчинников.

Автор: Анна
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