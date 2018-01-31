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«Додо пицца» тестирует кнопку для быстрого заказа пиццы из дома

В нескольких ресторанах «Додо пицца» в Москве появятся кнопки быстрого заказа пиццы, также её можно будет купить для дома. Как рассказали vc.ru в компании, новую функцию будут тестировать в течение следующих одного-трёх месяцев.

По словам директора по маркетингу «Додо пиццы» Михаила Чернышёва, сейчас в пиццериях установлены кнопки вызова кассира, когда он занят другими обязанностями. «Умная» кнопка позволит улучшить работу системы: руководство сможет узнать, когда кассир не успевает и ему требуется помощник.

Другое использование кнопки — для быстрого заказа пиццы из дома, чтобы не звонить по телефону или не пользоваться приложением.

Фото: Фёдор Овчинников

«Пользователь сможет настроить кнопку с помощью приложения на любимый заказ или на повтор последнего заказа. После нажатия у него будет минута, чтобы подтвердить или отменить заказ в приложении», комментирует Михаил Чернышёв директор по маркетингу «Додо пиццы»

«Умная кнопка» разработана компанией Flic и работает на основе Bluetooth -технологии через API компании. Срок работы такой системы — от трёх до пяти лет. Аналогичную технологию тестировали «Сбербанк» и Qlean для заказа быстрой уборки.

Автор: Анна
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