Доход от рекламного бизнеса Amazon в 2021 году составил $31,2 млрд

Amazon представила финансовый отчет, в котором говорится, что доход от рекламного бизнеса компании составил $31,2 млрд в 2021 году, а продажи в четвертом квартале выросли на 32%. Об этом пишет CNBC.

Ранее Amazon не разглашала показатели своего рекламного бизнеса. Для сравнения, доходы Microsoft от рекламы в 2021 году, по словам CEO компании Сатьи Наделлы, превысили $10 млрд, доход Snap — $4,12 млрд, Pinterest — $2,58 млрд.

Выручка от рекламы Amazon в четвертом квартале составила лишь 7% от общей, отмечает издание. При этом она приносит в 2 раза больше денег, чем физические магазины, и намного больше, чем подписки компании, включая Amazon Prime.

Аналитик Бенедикт Эванс отмечает, что в прошлом году Amazon заработал на рекламе больше, чем вся газетная индустрия мира.

«Конечно, реклама работает только в том случае, если мы делаем ее полезной для покупателей. Когда мы создаем отличный опыт для клиентов, мы создаем лучшие результаты для брендов», — говорит финансовый директор Amazon Брайан Олсавски.

Компания размещает рекламу в списках товаров, результатах поиска и на экранах планшетов Amazon Fire.