Долой сухость: россияне скупают увлажнители воздуха

С начала отопительного сезона пользователи Авито стали на 27% активнее интересоваться увлажнителями воздуха: батареи и радиаторы сильно сушат воздух в квартирах и домах, что может привести к плохому самочувствию жильцов и ухудшению состояния кожи, а также повышает риск подхватить болезнь.

Во многих регионах страны в конце сентября начался долгожданный отопительный сезон. Для того, чтобы минимизировать последствия повышенной сухости, россияне стали активно покупать увлажнители воздуха. В целом по России спрос на устройства вырос на 27% после начала отопительного сезона и на 25% по сравнению с прошлым годом. На Авито пользуются спросом три основных типа увлажнителей воздуха: паровые, ультразвуковые и испарительные.

Все гениальное — просто

Паровые увлажнители — самые простые в уходе из аналогичных устройств: нет необходимости мыть их и менять расходные материалы, а также в них можно использовать не дистиллированную, а обычную воду из-под крана. Принцип работы устройства также прост: вода в приборе доводится до кипения, и воздух увлажняется посредством распыления горячего пара. На Авито после начала отопительного сезона такие увлажнители стали на 56% популярнее с начала отопительного сезона и на 8% с прошлого года. Их средняя стоимость на сайте составляет 3 500 рублей.

Продвинутые технологии

Более современные модели — ультразвуковые увлажнители — отличаются малым энергопотреблением и высокой производительностью. Принцип работы прибора заключается в измельчении воды с помощью специальной мембраны, после чего мельчайшие капли попадают в помещение и увлажняют воздух. Кроме того, в устройстве есть встроенные гигрометры и гигростаты, которые позволяют поддерживать необходимый уровень влажности. Ультразвуковые увлажнители на Авито с начала отопительного сезона искали на 50% чаще, а в сравнении с прошлым годом спрос на них вырос на 12%. Стать владельцем такой модели можно в среднем за 2 000 рублей.

Не только увлажнение

Наиболее популярной моделью испарительных приборов у россиян являются увлажнители с функцией очистки — так называемые «мойки воздуха». Устройство пропускает воздух через барабан, который вращается в воде. Воздух наполняется влагой и затем выходит обратно через стенки прибора. При этом все частицы пыли и грязи, аллергены и пыльца растений остаются внутри мойки. Интерес к «мойкам воздуха» среди россиян вырос на 36% после включения отопления, и на 9% по сравнению с прошлым годом. Приобрести устройство можно в среднем за 7 400 рублей.