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Доля аутлетов в российском ритейле приближается к европейскому уровню

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Стремление россиян экономить стимулировало бизнес сфокусироваться на развитии аутлетов. К концу 2020 года объем предложения таких объектов в стране может вырасти почти на 80%, а доля формата в структуре розничного товарооборота — почти вдвое, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование JLL.

Доля аутлетов в структуре розничного товарооборота Москвы и Подмосковья к концу года может увеличится с текущих 0,34% до 0,61%. В результате показатель приблизится к европейскому уровню. Для сравнения, в Великобритании к концу 2020 года он должен достигнуть 0,82%, увеличившись на 0,03 процентных пункта.

К европейскому уровню приближается и обеспеченность населения аутлетами. По прогнозам JLL, к концу 2020 года показатель вырастет с сегодняшних 4,2 кв. м до 7,8 кв. м на 1 тыс. жителей. В Великобритании цифра находится на уровне 9,6 кв. м на 1 тыс. жителей, в Испании — 7,3 кв. м на 1 тыс. человек.

Тенденцию связывают с увеличением числа объектов недвижимости: к концу 2020 года объем предложения аутлетов в России может вырасти на 76%, до 206 тыс. кв. м. Сейчас развитием аутлетов занимаются достаточно крупные игроки. Их интерес к формату аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова связывает с изменением структуры спроса: на фоне снижения располагаемых доходов потребители ищут выгодные предложения, перебираясь в аутлеты.

Гендиректор JLL Андерс Лильенстолпе объясняет, что сейчас развитие аутлетов в России сдерживают невысокое проникновение брендов и их неготовность работать с такими форматами. А некоторые марки, к примеру, adidas и Puma, развивают собственные дисконт-центры в черте города.

Компании и сервисы: Puma, Adidas
Автор: Анна
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