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Доля e-commerce в структуре складских сделок в Петербурге за 9 месяцев 2020 года составила 18%

По данным JLL, стабильно высокий спрос и растущий объем сделок на складском рынке Петербурга привел к росту максимальных арендных ставок на 2,5% с 4 000 до 4 100 рублей за кв. м в год, без учета НДС и операционных расходов.

Макроэкономическая ситуация и неопределенность на рынке сдерживали рост арендных ставок в течение первого полугодия 2020 года. Ближе к осени активность арендаторов существенно возросла, а доля свободных ликвидных площадей уменьшилась. Помимо роста запрашиваемых арендных ставок, можно отметить минимальный уровень возможных скидок, рассрочек и торга. В краткосрочной перспективе прогнозируется дальнейший рост ставок и увеличение инвестиционной привлекательности этого сегмента рынка.

В первые три квартала 2020 года на рынке качественной складской недвижимости Петербурга было введено в эксплуатацию 4 новых объекта арендопригодной площадью 77 500 кв. м, 80% из которых — предназначены для аренды. «Складской рынок в Петербурге пока не достиг насыщения. Объем предложения составляет 3 млн кв. м. До конца года девелоперами анонсирован ввод 172 тыс. кв. м складских площадей, из которых по состоянию на начало октября 2020 года вакантно всего 30 тыс. кв. м», — говорит Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Несмотря на значительный прирост нового спекулятивного предложения, доля вакантных площадей увеличилась всего на 0,1 п.п и составила 3,1%. При этом скрытая вакантность небольшая — компании, которые испытывали сложности, уже оптимизировали сеть арендованных складов и в дальнейшем не планируется существенное высвобождение площадей.

Динамика доли свободных площадей на складском рынке Санкт-Петербурга

 

«Объем сделок на складском рынке Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев текущего года уже превзошел годовые показатели 2017 и 2018 годов, но пока не достиг рекордных значений 2019 года. Общий объем купленных и арендованных складских площадей в Петербурге за три квартала 2020 года составил 310 тыс. кв. м», — комментирует Евгений Бумагин, руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL.

Наибольший объем сделок приходится на логистические (28%), производственные (27%) и торговые компании (23%), при этом наиболее существенно увеличилась доля сделок в сегменте e-commerce — с 3% по итогам 2019 года до 18% за 9 месяцев 2020 года. Прогнозируется дальнейший рост сделок купли-продажи в сфере электронной коммерции до 2022 года, поскольку многие федеральные сети ориентированы на развитие в регионах.

Структура сделок купли-продажи по типу арендатора

Автор: Анна
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