Доля мобильных продаж в Утконосе превысила 50%

Онлайн-гипермаркет «Утконос» объявляет о рекордной доле заказов через мобильные каналы продаж. В августе 2019 года более 51% всех заказов ритейлера были оформлены в официальном приложении и на мобильной версии сайта.

Приложение Утконоса адаптировано не только для смартфонов, но также для всех планшетов под управлением iOS и Android и позволяет совершать покупки в один клик. С момента запуска пользователи установили приложение более 820 тыс. раз, при этом, на iOS и Android приходится 52% и 48% установок соответственно. Ежемесячный рост заказов через приложение составляет более 20% за период январь-июль 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сейчас ежемесячная аудитория мобильного приложения насчитывает свыше 100 тыс. пользователей, а мобильной версии сайта онлайн-гипермаркета более 600 тыс. человек.

Пользователям приложения «Утконос» доступна адаптированная онлайн-витрина, синхронизированный личный кабинет, а также возможность выбрать временной интервал доставки еще до оформления заказа. По сравнению с сайтом приложение имеет расширенные возможности, а наиболее востребованными функциями среди пользователей являются: повтор заказа, отслеживание курьера на карте, голосовой поиск и поиск товара по штрихкоду.

Как отмечают в компании, поведение пользователей в приложении достаточно сильно отличается от поведения на сайте. Например, на сайте покупатели чаще пользуются «листингами» для добавления товаров в корзину и лишь в 20% случаев нажимают кнопку «купить» непосредственно на странице товара. В то же время, больше половины всех нажатий кнопки «купить» в приложении происходит именно на странице карточки товара.

Ранее приложение «Утконос» было признано одним из лучших среди приложений для доставки продуктов по версии Роскачества, а также стало лидером по функциональности в ежегодном исследовании цифрового опыта покупателей m-grocery rating 2019.