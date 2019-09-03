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Доля мобильных продаж в Утконосе превысила 50%

Онлайн-гипермаркет «Утконос» объявляет о рекордной доле заказов через мобильные каналы продаж. В августе 2019 года более 51% всех заказов ритейлера были оформлены в официальном приложении и на мобильной версии сайта.

Приложение Утконоса адаптировано не только для смартфонов, но также для всех планшетов под управлением iOS и Android и позволяет совершать покупки в один клик. С момента запуска пользователи установили приложение более 820 тыс. раз, при этом, на iOS и Android приходится 52% и 48% установок соответственно. Ежемесячный рост заказов через приложение составляет более 20% за период январь-июль 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сейчас ежемесячная аудитория мобильного приложения насчитывает свыше 100 тыс. пользователей, а мобильной версии сайта онлайн-гипермаркета более 600 тыс. человек.

Пользователям приложения «Утконос» доступна адаптированная онлайн-витрина, синхронизированный личный кабинет, а также возможность выбрать временной интервал доставки еще до оформления заказа. По сравнению с сайтом приложение имеет расширенные возможности, а наиболее востребованными функциями среди пользователей являются: повтор заказа, отслеживание курьера на карте, голосовой поиск и поиск товара по штрихкоду.

Как отмечают в компании, поведение пользователей в приложении достаточно сильно отличается от поведения на сайте. Например, на сайте покупатели чаще пользуются «листингами» для добавления товаров в корзину и лишь в 20% случаев нажимают кнопку «купить» непосредственно на странице товара. В то же время, больше половины всех нажатий кнопки «купить» в приложении происходит именно на странице карточки товара.

Ранее приложение «Утконос» было признано одним из лучших среди приложений для доставки продуктов по версии Роскачества, а также стало лидером по функциональности в ежегодном исследовании цифрового опыта покупателей m-grocery rating 2019.

«Для нас мобильное приложение является одним из ключевых направлений клиентского опыта и самым важным драйвером продаж. Мы очень рады, что покупатели все чаще выбирают приложение „Утконос“ в качестве магазина „на ладони“. Высокие оценки и рост продаж говорят о том, что мы движемся в правильном направлении, делая ставку на мобильные каналы продаж, регулярно улучшая приложение и мобильную версию сайта» — отметил директор по маркетингу и клиентскому сервису онлайн-гипермаркета «Утконос», Михаил Морозов.

Автор: Анна
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