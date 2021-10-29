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Доля онлайн-продаж «Магнита» превысила 1% от общей выручки

«Магнит» объявляет о том, что совокупный оборот сервисов онлайн-коммерции Компании в последнюю неделю октября превысил 1% от общей выручки розничной сети за этот же период.

Общий онлайн-оборот товаров (GMV) в онлайн-каналах «Магнита» в третьем квартале 2021 года составил 2,9 млрд руб., что составляет более половины GMV сегмента за девять месяцев текущего года (5,2 млрд руб.). Ежедневно «Магнит» выполняет около 50 тыс. заказов.

Средний чек по всем онлайн-сервисам «Магнита» составляет около 969 руб. с НДС, что примерно в 2,7 раза выше, чем в магазинах у дома (356 руб. в 3 квартале 2021 г.). В основном это связано с увеличением количества товаров в корзине. Средний чек в собственном сервисе доставки Компании составляет 1 202 руб. по итогам третьего квартала.

«Магнит» начал тестирование сервисов в онлайн-коммерции в третьем квартале 2020 года. Всего в настоящее время Компания осуществляет ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека, косметика и партнерства). Крупнейшим по продажам и наиболее динамично растущим сегментом является экспресс-доставка с выполнением заказа в течение одного часа.

Сервисы e-commerce «Магнита» сегодня охватывают свыше 2 700 офлайн-магазинов и 15 дарксторов в 64 регионах и 267 населенных пунктах. При этом 66% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В течение третьего квартала 2021 года Компания увеличила количество охваченных городов в 2,5 раза. Ожидается, что на конец 2021 года сервисы e-commerce «Магнита», включая собственные и партнерские онлайн-проекты, будут охватывать свыше 4 000 магазинов всех форматов.

«Менее чем за год выручка сервисов электронной коммерции Компании достигла ощутимого для нас показателя. Это очень хорошие темпы роста для российского рынка e-commerce, учитывая, что, как правило, на достижение такого результата у игроков уходит до нескольких лет. Мы видим растущий интерес клиентов к нашим онлайн-проектам и продолжаем масштабировать этот сервис по всей своей географии, во многих регионах мы уже стали лидерами рынка в e-commerce. Одна из наших главных задач – присутствовать на всех этапах клиентского пути и закрывать покупательские запросы в «один клик».

Андрей Лукашевич, директор по электронной коммерции сети «Магнит»

Автор: Анна
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