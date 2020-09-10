Доля онлайна в российской рознице достигла 10,9%

Онлайн-коммерция заняла 10,9% в общем обороте российской розницы за первое полугодие 2020 г. Общая выручка сегмента достигла 1,6 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

За весь прошлый год доля e-commerce в общем обороте составила 6,1%. В этом году показатель впервые превысил отметку в 10%, рассказал изданию президент ассоциации Артем Соколов. По его словам, Россия приблизилась к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай, где показатель составляет 13,9 и 29,9% соответственно.

Причиной роста ожидаемо стали ограничения на рынке розничной торговли, вызванные пандемией коронавируса.

Большая часть заказов в онлайне пришлась на апрель этого года, когда россияне совершили покупки на общую сумму в 346,1 млрд руб. В мае показатель упал до 313,8 млрд руб., в июне — до 277,9 млрд руб.

Денежный объем посылок из иностранных интернет-магазинов в апреле-мае составил менее 40 млрд руб., при этом в начале года выручка сегмента была выше 50 млрд руб. в месяц. Эксперты объясняют это сложностями с логистикой в этот период.

Теперь рынок российской онлайн-коммерции возвращается к обычным оборотам, однако по итогу 2020 г. сегмент покажет рост в 44,3%, общая выручка составит около 2,9 трлн руб., говорит господин Соколов. По его словам, такую динамику отрасль показывает впервые — в предыдущие годы средняя динамика роста составляла 20–30% в год.

В апреле, мае и июне денежный объем посылок из зарубежных онлайн-магазинов ежемесячно составлял менее 40 млрд руб., тогда как в начале года потребители тратили в иностранных магазинах около 50 млрд руб. в месяц. В ассоциации это снижение связывают со сложностями логистов в месяцы развития пандемии.