+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Доля онлайна в российской рознице достигла 10,9%

Онлайн-коммерция заняла 10,9% в общем обороте российской розницы за первое полугодие 2020 г. Общая выручка сегмента достигла 1,6 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

За весь прошлый год доля e-commerce в общем обороте составила 6,1%. В этом году показатель впервые превысил отметку в 10%, рассказал изданию президент ассоциации Артем Соколов. По его словам, Россия приблизилась к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай, где показатель составляет 13,9 и 29,9% соответственно.

Причиной роста ожидаемо стали ограничения на рынке розничной торговли, вызванные пандемией коронавируса.

Большая часть заказов в онлайне пришлась на апрель этого года, когда россияне совершили покупки на общую сумму в 346,1 млрд руб. В мае показатель упал до 313,8 млрд руб., в июне — до 277,9 млрд руб.

Денежный объем посылок из иностранных интернет-магазинов в апреле-мае составил менее 40 млрд руб., при этом в начале года выручка сегмента была выше 50 млрд руб. в месяц. Эксперты объясняют это сложностями с логистикой в этот период.

Теперь рынок российской онлайн-коммерции возвращается к обычным оборотам, однако по итогу 2020 г. сегмент покажет рост в 44,3%, общая выручка составит около 2,9 трлн руб., говорит господин Соколов. По его словам, такую динамику отрасль показывает впервые — в предыдущие годы средняя динамика роста составляла 20–30% в год.

В апреле, мае и июне денежный объем посылок из зарубежных онлайн-магазинов ежемесячно составлял менее 40 млрд руб., тогда как в начале года потребители тратили в иностранных магазинах около 50 млрд руб. в месяц. В ассоциации это снижение связывают со сложностями логистов в месяцы развития пандемии.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 сентября / Комментарии
Сберавто: 87% россиян могут купить себе только авто с пробегом

Сберавто: 87% россиян могут купить себе только авто с пробегом

Маркетплейс Сберавто провел опрос среди 1472 автолюбителей из разных регионов России и выяснил, какое авто могут себе позволить российские покупатели, на что они обращают внимание при выборе и какой способ подбора автомобиля считают самым удобным.

далее →

10 сентября / Комментарии
Яндекс.Маркет: россияне стали больше тратить на приставки и игры для консолей

Яндекс.Маркет: россияне стали больше тратить на приставки и игры для консолей

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на товары для геймеров и рассказали, как менялся пользовательский интерес к категории в этом году. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 7 сентября 2020 года.

далее →

9 сентября / Комментарии
Lamoda проанализировала потребление бьюти-товаров ко Дню красоты

Lamoda проанализировала потребление бьюти-товаров ко Дню красоты

Ко Дню красоты Lamoda — ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, — выяснила, сколько россияне тратят на уход за собой и как подходят к выбору товаров для красоты. В опросе приняло участие 1,6 тысяч человек.

далее →

9 сентября / Комментарии
Wildberries увеличил продажи отечественных товаров на на 187%

Wildberries увеличил продажи отечественных товаров на на 187%

Продажи товаров российского производства на площадке Wildberries в августе выросли в штуках на 187% год к году. Об этом говорится в сообщении компании. Динамика этого сегмента на 30% превышает средние темпы роста онлайн-продаж ритейлера.

далее →

4 сентября / Комментарии
Онлайн покупка лекарств: мнение потребителей

Онлайн покупка лекарств: мнение потребителей

Почти половина россиян (47%) не покупает лекарства онлайн и продолжает ходить в аптеки. Однако 44% респондентов стали заказывать лекарства онлайн после появления такой возможности. Оказалось, что 9% россиян не слышали о нововведении. Среди причин отказа от онлайн покупки называют неудобство (59%), длительное ожидание (36%) и отсутствие возможности консультации с фармацевтом (28%).

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!