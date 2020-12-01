Доля зарубежных продуктов в онлайн заказах снизилась до 22,8%

Сервис доставки продуктов igooods проанализировал покупки россиян в 2020 году и выяснил: с 2015 года доля продуктов отечественного производства в онлайн-корзине покупателей выросла почти на 5 п.п. до 77,2%.

Доля зарубежных продуктов в заказах россиян снизилась по нескольким причинам. Ассортимент российских продуктов значительно расширился в последние несколько лет. По сравнению с зарубежными товарами российские продукты более доступны по цене. Также на это повлияли продуктовые санкции и ослабление курса рубля. В выборку вошло более 81 тыс. продовольственных товаров, произведенных на территории России и реализованные через сервис igooods в 2020 году.

Чаще всего отечественную продукцию покупают жители Ижевска, ее доля в заказах в среднем составляет 87%. В ТОП-5 по количеству российских продуктов в заказе также входят Омск (83,0%), Воронеж (83,1%), Белгород (82,8%) и Волгоград (82,7%). Менее всего отечественные продукты популярны во Владикавказе (27%), где из зарубежной продукции чаще всего покупают швейцарский какао-напиток, румынский ванильный сахар и итальянские макароны.

Доля брендов, произведенных за рубежом, в общем обороте igooods по всем городам присутствия снизилась на 5 п.п. до 22,80%. Чаще всего это продукты из Италии (13,7%), Германии (11,1%), Белоруссии (10,5%), Франции (9,3%), Швейцарии (6,8%), Финляндии (6,4%) и Бельгии (5,8%). Самые популярные итальянские продукты — макароны и чеснок, немецкие — сыр и шоколад, белорусские — сгущенка и сливочное масло. Самый популярный зарубежный продукт в Москве и Петербурге — сливочный сыр, среди регионов — зеленый горошек.

«Россияне все чаще отдают предпочтение молоку, хлебу, мясу, яйцам отечественного производства, причем в зависимости от региона меняется приоритет по производителям. Очевидно, что жители доверяют местным брендам. При этом такие продукты, как газированные напитки, макароны и консервированные овощи люди предпочитают покупать зарубежного производства», — рассказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис.

Россияне любят Дарницкий хлеб, творог 5% жирности, молоко 3,5%, сливочное масло 82,5% жирности, сметану 15% жирности. Куриные яйца чаще покупают в объеме 30 штук, среди мяса птицы лидирует индейка, а самый популярный фарш — говяжий.