Дом моды HENDERSON доставит заказы в постаматы PickPoint

Дом моды HENDERSON, российский бренд, который уже 25 лет предлагает мужчинам стильную и элегантную одежду для работы и отдыха, и компания PickPoint, логистический оператор рынка e-commerce, объявляют о начале сотрудничества и организации доставки через постаматы и пункты выдачи онлайн-заказов покупателям популярного бренда.

Интернет-магазин HENDERSON подключил сервис доставки через всю сеть из 2700 постаматов и пунктов выдачи PickPoint в 520 городах и населенных пунктах страны. Выбирая PickPoint, покупатели HENDERSON имеют возможность производить оплату онлайн-заказов на момент получения наличными и банковскими картами в постаматах, а также наличными средствами в пунктах выдачи заказов или картой на сайте PickPoint.

В сентябре доставка товара через сеть PickPoint для покупателей HENDERSON будет производиться бесплатно. Далее стоимость услуги будет составлять от 200 рублей в зависимости от региона.

«Сотрудничество HENDERSON с PickPoint обеспечит наших покупателей быстрым способом доставки и удобным типом получения заказов. По предварительным прогнозам, доля PickPoint в общем объеме доставок HENDERSON в среднесрочной перспективе будет составлять 15%. К тому же, в качестве комплимента в сентябре доставка всех заказов при сумме от 7500 рублей во все 520 городов, где есть постаматы PickPoint, будет бесплатной. В дальнейшем мы постараемся сохранить эти условия для ключевых городов России», — комментирует Рубен Арутюнян, президент Дома моды HENDERSON.

Следующим этапом сотрудничества PickPoint и HENDERSON станет подключение логистики возвратов не подошедших товаров от покупателя в интернет-магазин.