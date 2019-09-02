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Domino’s Pizza начала выкупать заведения партнеров

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Domino’s Pizza
Domino’s Pizza
Кафе, ресторан, фастфуд

Конфликт сети пиццерий Domino’s с собственными франчайзи поставил под угрозу ее дальнейшее развитие: в российском подразделении введён внутренний запрет на продажу франшизы в регионах. Кроме того, сеть приступила к выкупу у партнеров 16 из 24 региональных заведений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В августе сеть выкупила три пиццерии в Рязани у Александра Потапова. Бизнесмен сообщил, что суммарный убыток от сделки составил 10 млн рублей. Четыре ресторана, которые развивали в Казани и Нижнем Новгороде Ирек Фархутдинов и Вячеслав Пшеничников, Domino’s обменяла на одну точку в Москве. Ещё три региональные пиццерии — в Туле, Челябинске и Екатеринбурге — были закрыты весной этого года по инициативе Domino’s. Сейчас сеть также ведет переговоры с Михаилом Шуваевым о выкупе его девяти пиццерий в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Таким образом, под управлением держателей франшизы к концу 2019 года может остаться три объекта в Самаре и по одному в Саратове, Твери, Липецке, Ярославле и Челябинске.

Конфликт с региональными франчайзи у Domino’s Pizza Russia произошел ещё весной, когда владельцы большинства Domino’s, расположенных за пределами Москвы и Подмосковья, обвинили владельца бренда в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки. Спустя два месяца гендиректор российского подразделения Domino’s Pizza Гюванч Донмез, занимавший эту должность с 2015 года, покинул компанию. Ушла и директор по маркетингу Елена Иванова, проработавшая в компании шесть лет.

Однако в самой сети пиццерий рассказали, что среднесрочные планы по открытию ресторанов остаются неизменными и составляют до 60 точек в год. В марте компания анонсировала планы до конца года увеличить сеть на треть, до 240 точек, с потенциалом до 1,5 тыс. заведений в стране.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская называет выкуп неэффективных точек франчайзи редким явлением в российском франчайзинге на рынке общепита. По ее мнению, подобное решение связано с большими репутационными потерями и последней возможностью сохранить региональную сеть: громкий уход франчайзи из города делает практически невозможным поиск нового партнера.

Компании и сервисы: Domino’s Pizza
Автор: Анна
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