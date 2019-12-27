+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Домодедово запустил площадку для онлайн-заказов из duty free

Аэропорт «Домодедово» запустил площадку для онлайн-заказов из магазинов беспошлинной торговли. В рамках первого этапа открыта электронная платформа для предварительного выбора товаров из магазина duty free — market.dme.ru.

«К старту проекта на торговую площадку загружены более 4 тыс. товаров магазина Heinemann Duty Free. Компания является одним из ведущих игроков на международном рынке розничной торговли и управляет магазинами в 74 аэропортах 28 стран мира. Каталог адаптирован для использования на русском и английском языках. Покупатель может выбрать товары на сайте аэропорта и оформить заказ в режиме онлайн. По прибытии в аэропорт необходимо назвать номер заказа и произвести оплату, внести изменения на месте тоже возможно — скидка будет по-прежнему действовать на все позиции», — говорится в пресс-релизе компании.

Аналогичная схема заказов работает во многих иностранных аэропортах. В России «Домодедово» первым решился на такой эксперимент. Хотя его конкуренты — «Шереметьево» и «Пулково» — не исключают, что в будущем тоже внедрять подобную схему.

В России площадка может столкнуться с трудностями: ведь у россиян до сих пор сильна культура спонтанных покупок в duty free. Эксперты отмечают, что для привлечения внимания к новому формату нужно будет предложить хорошие скидки или отличающийся ассортимент.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

28 января / Комментарии
Inventive Retail Group запустила новый бизнес по развитию интернет-продаж для сторонних брендов

Inventive Retail Group запустила новый бизнес по развитию интернет-продаж для сторонних брендов

Inventive Retail Group (IRG), в которую входят сети магазинов re:Store, Samsung, Nike и др., создала новую компанию — Inventive eCommerce. Она будет оказывать услуги по развитию интернет-магазинов и страниц на маркетплейсах для сторонних брендов.

далее →

28 января / Комментарии
Mail.ru Group запустила новый рекламный формат – кредитные кнопки на Юле

Mail.ru Group запустила новый рекламный формат – кредитные кнопки на Юле

Mail.ru Group в рамках развития экосистемы маркетинговых инструментов запустила новый рекламный формат на платформе myTarget – кредитные кнопки в сервисе бесплатных объявлений Юла. Формат разработан специально для финансовых компаний и позволит продвигать предложения по кредитам в контексте тех товаров, покупку которых пользователи уже рассматривают на площадке.

далее →

10 января / Комментарии
Wildberries начал торговлю в Европе

Wildberries начал торговлю в Европе

С января 2020 года товары крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries можно купить на территории Евросоюза. Сейчас уже функционирует сайт, на котором доступны порядка 13,5 тыс. товаров из Wildberries.

далее →

27 декабря 2019 / Комментарии
SmartPrice запустил trade-in смартфонов в Беларуси, Казахстане и Киргизии

SmartPrice запустил trade-in смартфонов в Беларуси, Казахстане и Киргизии

Российский оператор SmartPrice, выкупающий мобильные устройства в российских розничных сетях, организовал trade-in за пределами Российской Федерации — в Беларуси, Казахстане и Киргизии.

далее →

20 декабря 2019 / Комментарии
Яндекс.Маркет запустил спецпроект с LEGO

Яндекс.Маркет запустил спецпроект с LEGO

Яндекс.Маркет запустил спецпроект с компанией LEGO в рамках кампании «Rebuild the World. Построй свой мир». Его цель — показать, что при сборке конструктора не стоит ограничиваться только инструкцией.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!