Домодедово запустил площадку для онлайн-заказов из duty free

Аэропорт «Домодедово» запустил площадку для онлайн-заказов из магазинов беспошлинной торговли. В рамках первого этапа открыта электронная платформа для предварительного выбора товаров из магазина duty free — market.dme.ru.

«К старту проекта на торговую площадку загружены более 4 тыс. товаров магазина Heinemann Duty Free. Компания является одним из ведущих игроков на международном рынке розничной торговли и управляет магазинами в 74 аэропортах 28 стран мира. Каталог адаптирован для использования на русском и английском языках. Покупатель может выбрать товары на сайте аэропорта и оформить заказ в режиме онлайн. По прибытии в аэропорт необходимо назвать номер заказа и произвести оплату, внести изменения на месте тоже возможно — скидка будет по-прежнему действовать на все позиции», — говорится в пресс-релизе компании.

Аналогичная схема заказов работает во многих иностранных аэропортах. В России «Домодедово» первым решился на такой эксперимент. Хотя его конкуренты — «Шереметьево» и «Пулково» — не исключают, что в будущем тоже внедрять подобную схему.

В России площадка может столкнуться с трудностями: ведь у россиян до сих пор сильна культура спонтанных покупок в duty free. Эксперты отмечают, что для привлечения внимания к новому формату нужно будет предложить хорошие скидки или отличающийся ассортимент.