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Dostavista сменила название на Borzo и привлекла от инвесторов $35 млн

Компания Borzo решила объединить все свои проекты в десяти странах под одной торговой маркой. Ранее в России она работала под брендом Dostavista, теперь курьерская служба также сменит название на Borzo. По данным Crunchbase, платформа привлекла от инвесторов $35 млн. В частности, в сервис вложился Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Деньги направят на расширение бизнеса и создание новых продуктов.

Как сообщил Business Insider, раунд финансирования возглавила инвестиционная компания из ОАЭ Mubadala. Также в Borzo вложились РФПИ, шведский VNV Global, венчурные фонды Flashpoint Александра Коноплястого и AddVenture Максима Медведева.

Доли компаний и условия сделки не разглашаются. Деньги направят на расширение бизнеса в России и за рубежом, а также на создание новых продуктов. В целом за девять лет Borzo уже получила от инвесторов $59 млн.

О планах РФПИ и фондов Ближнего Востока инвестировать в Dostavista стало известно ещё в начале июня.

«По прогнозам, покупки онлайн с последующей доставкой товаров будут совершать более 2 млрд человек в мире уже в 2021 году. С учётом роста спроса на услуги доставки и расширения сегмента электронной коммерции Dostavista сможет продолжить активную экспансию на российском и мировом рынке», — отмечал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Автор: Анна
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