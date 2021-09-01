Dostavista сменила название на Borzo и привлекла от инвесторов $35 млн

Компания Borzo решила объединить все свои проекты в десяти странах под одной торговой маркой. Ранее в России она работала под брендом Dostavista, теперь курьерская служба также сменит название на Borzo. По данным Crunchbase, платформа привлекла от инвесторов $35 млн. В частности, в сервис вложился Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Деньги направят на расширение бизнеса и создание новых продуктов.

Как сообщил Business Insider, раунд финансирования возглавила инвестиционная компания из ОАЭ Mubadala. Также в Borzo вложились РФПИ, шведский VNV Global, венчурные фонды Flashpoint Александра Коноплястого и AddVenture Максима Медведева.

Доли компаний и условия сделки не разглашаются. Деньги направят на расширение бизнеса в России и за рубежом, а также на создание новых продуктов. В целом за девять лет Borzo уже получила от инвесторов $59 млн.

О планах РФПИ и фондов Ближнего Востока инвестировать в Dostavista стало известно ещё в начале июня.