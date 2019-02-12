Dostavista запустила приложение для заказа товаров из ближайших магазинов

Служба срочной доставки Dostavista выпустила iOS-приложение своего товарного маркетплейса Dostavista.Market, сообщает vc.ru со ссылкой на слова основателя Dostavista Михаила Александровского. С сентября 2018 года сервис тестировался в виде сайта. О планах выпустить приложение для Android в компании пока не говорят.

Сейчас сервис работает только в Москве, а затем будет запущен еще в 17 городах присутствия в России и в других странах.

С помощью приложения пользователь может выбрать и заказать нужные ему товары из ближайшего магазина. Среди партнёров Dostavista.Market — сети «Перекрёсток», «Вкусвилл», «Республика», «Мосигра», «Билайн» и другие.

Заказ принимает ближайший курьер Dostavista, покупает товары по списку и доставляет их к клиенту. Пользователь может заказать любые товары, дистанционная продажа которых не запрещена законом (например, заказать алкоголь нельзя). Собственные ограничения также могут устанавливать магазины: на маркетплейсе не представлены штучные товары (редкие настольные игры) или товары, которые могут потерять товарный вид при транспортировке (некоторые торты).

Цена доставки фиксированная — 99 рублей. Минимальной стоимости заказа нет, но есть ограничение по весу — 15 кг. На сегодняшний день средний чек составляет 1400 рублей. Пока маркетплейс принимает к оплате только наличные, оплата картой может появиться до конца марта 2019 года. Расчётное время с момента оформления заказа до его получения — 80 минут, которое планируется сократить до 45 минут.

До конца 2019 года компания планирует выйти на уровень более 1000 ежедневных доставок из магазинов в Москве, а в перспективе трёх-пяти лет рассчитывает занять 80% рынка срочной доставки небольших корзин.