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Доставка будущего с DPDgroup и беспилотным концепт-каром Renault EZ-PRO

DPDgroup создает новые сценарии доставки с беспилотным концепт-каром Renault EZ-PRO, мировая премьера которого состоялась в Ганновере — автомобиль был представлен подразделением малотоннажного автотранспорта Renault.

Внедрение и эксплуатация беспилотных транспортных средств приводят к тому, что революционные изменения происходят не только в логистической отрасли, но и в бизнесе в целом. Они непосредственно влияют на людей и на инфраструктурные ресурсы.

Потенциал использования беспилотного электромобиля Renault для доставки посылок означает создание качественно нового опыта за счет максимальной вариативности на последней миле, что особенно актуально для центральных районов города.

DPDgroup разработала конкретные сценарии и логистические решения, благодаря которым выигрывают не только конечные получатели, но и муниципальные власти.

Беспилотный транспорт для доставки в центре города

Автомобиль с посылками, загруженными в сортировочном центре DPDgroup в пригороде, добирается до определенной точки в центре города без участия курьера, который садится за руль уже на этом этапе, за счет чего больше времени уделяется собственно доставке до получателей.

Мобильные постаматы

Концепт-кар Renault EZ-PRO используется как мобильный постамат, перемещаясь по намеченному DPDgroup маршруту с остановками в определенных местах, где получатели, которым направляются оповещения, могут самостоятельно забирать или возвращать посылки.

Концепт-кар также дает возможность получателям самим определять способ и время доставки. Адресат сможет запросить доставку в удобное ему время и место (например, рано утром домой или в обед в офис и т.п.).

«Этот проект позволяет нам представить, как оптимизированная последняя миля повлияет на городскую среду за счет применения более экологичных решений. Мы очень рады, что наше видение совпадает с позицией ведущего автопроизводителя, которым является Группа Renault», — заявил старший менеджер группы развития бизнес-процессов DPD Германии Томас Стевердинг, возглавляющий инновационную программу беспилотных автомобилей DPDgroup.

«У нашего сотрудничества богатый потенциал. Благодаря своей экспертизе доставки на последней миле DPDgroup — идеальный партнер для совместной разработки перспективных сценариев», — добавил Филипп Дивин, директор по стратегии малотоннажного транспорта Группы Renault.

Доставка на последней миле в ближайшие 10 лет

Рынок доставки на последней миле увеличивается и, по прогнозам, будет кратно расти. Бурно развивается интернет-торговля; по данным Eurostat, в 2017 году 57% жителей Европы приобретали товары онлайн. При этом активные пользователи в среднем совершают 45 онлайн-покупок в год (порядка одной в неделю), а в Великобритании, которая является самым развитым в Европе рынком электронной коммерции, — 82 покупки в год. В поисках товаров, недоступных в своих странах, а также выгодных предложений, более 50% европейцев уже приобретали товары в зарубежных интернет-магазинах — в первую очередь, в британских, растет также объем заказов из Китая.

Как результат, к 2025 году общий объем посылок, доставляемых частным лицам в Европе, удвоится до почти 15 миллиардов в год; доставка при этом будет происходить преимущественно в черте города. В то же время со стороны городских властей реализуется все больше инициатив, направленных на снижение загрязненности воздуха и пробок.

Вот почему одна из ключевых задач для такого логистического провайдера, как DPDgroup, — содействовать устойчивому развитию городов: постоянно внедрять инновационные решения для улучшения и упрощения доставки, оптимизировать логистику в центре города, а также совершенствовать транспортные средства для доставки по городу.

Автор: Анна
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