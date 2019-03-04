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Доставка еды от Ozon переносится на неопределенный срок

Интернет-площадка Ozon решила перенести доставку еды из ресторанов, которую планировалось запустить в середине этого года, на неопределенный срок, сообщает пресс-служба компании.

«Ozon благодарит партнерские ресторанные сети за доверие, которое они показали, дав согласие участвовать в проекте. Команда рассчитывает, что подобный сервис может быть запущен в рамках экосистемы интернет-площадки в будущем», — сказал представитель Ozon.

Ранее сообщалось что, Ozon уже договорился с 200 ресторанами, среди которых крупные сети и известные проекты — «Тануки», «Менза», «Одесса-мама», "Хачапури«и другие. При этом сумма инвестиций, планируемая в развитие доставки из ресторанов, не называлась.

Перенос запуска компания объясняет намерением развивать другие сервисы и оптимизировать внутренние процессы. «В приоритете будут сервисы и проекты, которые напрямую связаны с покупкой товаров, в том числе, например, финансовые услуги, сервисы для маркетплейса», - пояснили в Ozon.

Автор: Анна
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