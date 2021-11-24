Доставка — новый черный: за год курьеры выполнили 670 млн. заказов

Коронавирусные ограничения стали мощным стимулом для развития сферы перевозок: собственные службы доставки открывали небольшие магазины и рестораны, а самозанятые активно оказывали курьерские услуги. Сейчас в небольших командах и самозанятыми в сфере перевозок и курьерских поручений работают 830 тыс. человек, это 9% всех работающих в сфере услуг — и эта цифра продолжает расти, выяснили эксперты Авито Услуг и Data Insight. «Перевозки и курьеры» — четвертый по выручке сегмент рынка, его оборот составляет 605 млрд в год, это 10% от всего рынка услуг.

Доставка по всей России

В год небольшие компании и самозанятые выполняют порядка 670 млн заказов. В сегменте «Перевозки и курьеры» работает более 87 тысяч команд и 257 тысяч одиночек. Причем наибольшее число заказов в сегменте приходится на грузоперевозки — у 49% провайдеров эту услугу заказывают чаще других. На втором месте (у 20% провайдеров) — услуги грузчиков, а замыкает тройку лидеров сервис переездов (основная услуга у 15% провайдеров).

В 2020 году многие компании сменили или вовсе отказались от офисов, а частные заказчики приглашали грузчиков, чтобы организовать переезд за город или вовсе в другой регион — удаленный режим работы и учебы позволяет. Эти данные подтверждает и собственная статистика Авито Услуг — так, например, больше чем на 60% увеличился спрос на переезды в Ставрополе, Краснодаре, Сургуте. Спрос на услуги курьеров составляет 7% от общего числа заказов, и по данным Авито, за год сильнее всего спрос вырос в Красноярске (44%), в Иркутске, Калининграде, Ижевске, Самаре, Сургуте рост составил в среднем 20%.

Чаще всего логистические услуги заказывают юрлица и ИП — на них приходится половина заказов в сегменте, в то время как в целом по рынку услуг на заказы от юридических лиц приходится только 29%. Доля заказов от муниципальных и государственных предприятий составляет 7%, от частных лиц — 43%. При этом больше трети служб и курьеров работают в пределах своего населенного пункта, а 26% — в рамках района, и только 16% готовы оказывать услуги в разных регионах страны.

Кто привезет заказ

Всего в категории «Перевозки и курьеры» работает 344 тыс. провайдеров. Среди них 257 тыс. работают в одиночку, 87 тыс. приходится на компании и команды до 15 человек (всего 568 тыс. человек). 49% команд работает одним составом постоянно, 23% имеют постоянный состав и привлекают дополнительных сотрудников при необходимости, 11% объединяются в команду время от времени, 15% работает в одиночку, но привлекает дополнительных людей.

Больше всего занятых (40%) в возрасте 35-44 года. Около 20% приходится на возрастные категории 25-34 и 45-54 года. Молодые люди работают курьерами реже: на возрастную группу 18-24 года приходится всего 8% специалистов. Доля мужчин в сегменте 63%. Доля занятых в категории женщин составляет 37%. Такая картина характерна для рынка услуг в целом, где доля женщин и мужчин составляет 40% и 60% соответственно.

28% провайдеров работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на другие регионы приходится 72% занятых — в то же время именно в регионах, где сфера доставки менее развита наблюдается активный рост спроса и предложения.

Клиенты привыкли получать заказы быстро — а значит, и курьерские службы готовы выполнять заказы 6-7 дней в неделю. Больше трети провайдеров (41%) работает 6-7 дневную рабочую неделю, у 30% количество рабочих дней распределяется по-разному и зависит от нагрузки и количества заказов. 65% исполнителей регулярно выполняет заказы в выходные дни, 33% работают в выходные время от времени.

— Перевозки — активно растущий вместе с сегментом онлайн-сервисов рынок, поэтому 77% провайдеров на нем используют именно интернет для привлечения клиентов, — отмечает руководитель отдела маркетинга авито Услуг Иван Чулков. — Самый популярный канал продвижения для курьеров и небольших логистических компаний — платформы объявлений, при этом 55% специалистов в категории «Перевозки и курьеры» ищет клиентов именно на Авито Услугах. При этом у рынка перевозок нет сезонности, и даже летом спрос остается стабильным.

Методология

В исследовании использовался телефонный опрос с использованием технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Выборка репрезентирует взрослое население РФ (18+) по полу, возрасту, типу места жительства. Телефонные номера для опроса генерируются случайным образом, при этом учитывается диапазон номеров — мобильные или стационарные, сохраняется распределение по федеральным округам. Всего было проведено 1 600 интервью в марте 2021.

Онлайн-опрос проводили методом поточной выборки (River Sampling) и интернет-панели (65/35) самозаполнение по стандартизованной анкете. Всего 1 871 анкет в марте 2021, из них 145 — анкеты провайдеров услуг категории «Перевозки и курьеры».

Также проводился онлайн-опрос методом анкетирования по базе партнеров Avito, у которых за 12 месяцев, предшествовавших опросу, было хотя бы 1 активное объявление об оказании услуг самозаполнение по стандартизованной анкете. Всего было заполнено и проанализировано 7 956 анкет в марте 2021, из них 643 — анкеты провайдеров услуг категории «Перевозки и курьеры».