Доставка онлайн-заказов в РФ из-за рубежа может сократиться до одного дня

Новую схему развития трансграничной торговли правительству представила «Почта России». Как сообщает агентство ТАСС, она предполагает использование таможенных складов для отправления интернет-покупок.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что благодаря данной схеме минимальный срок доставки зарубежного товара покупателю может сократиться до одного дня.

«В рамках режима таможенного склада сроки доставки резко сократятся — до одного дня, — прокомментировал глава АКИТ Артем Соколов. — Здесь уже будет ответственность за безопасность товаров, упрощенная сертификация, потребителя будет защищать наше законодательство, потому что товар будет находиться на территории РФ».

В настоящее время доставка через таможенные склады возможна только в B2B сегменте. На данных складах зарубежные товары хранят в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и НДС. По замыслу «Почты России», если сделать таможенные склады перехватывающими узлами для трансграничной интернет-торговли, это позволит зарубежным продавцам создать на территории России товарный запас, что, в свою очередь, в разы сократит срок доставки заказов.

«Почта России» готова начать тестирование этой схемы, если она будет одобрена руководством страны, в феврале 2021 года. В качестве пилотных территорий используют Московскую область и Новосибирск.



Как уже сообщалось, в июле 2020 года «Почта России» увеличила в 4 раза количество городов с пунктами приема посылок корпоративных клиентов компании. Теперь воспользоваться услугой «Курьер онлайн» возможно в 205 городах России.