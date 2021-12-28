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Доставка от почтальона Печкина: клиентам СберМаркета доставят заказы курьеры в костюмах любимого героя

В канун новогодних праздников онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и киностудия «Союзмультфильм» запустили совместную акцию: заказы клиентам будут доставлять курьеры в костюме любимого героя — почтальона Печкина.

Увидеть на улицах Москвы почтальона из Простоквашино можно будет до 31 декабря 2021 года включительно. Печкины будут доставлять заказы из METRO, Ашана, Глобуса, Ленты и «ВкусВилл», «почтальоны» будут забирать заказы из магазинов в случайном порядке. Около 500 клиентов смогут не только сфотографироваться с мультяшным героем у себя дома, но и получить подарки от «Союзмультфильма»: мягкие игрушки, блокноты, открытки и брендированные сумочки.

Фото: Влад Шатило

«Почтальон Печкин, которого все мы любим с детства, привозил не просто письма и посылки, он доставлял эмоции, — отмечает Тамила Агамова, директор по бренду СберМаркета, — Современная доставка товаров — это тоже про эмоции, заказать то, что хочешь прямо сейчас, и уже через полчаса-час получить заказ: детские игрушки, товары для творчества и многое другое. Герой из деревни Простоквашино уже побывал в Москва Сити и в центре Москвы, прокатился в столичном метро. Ищите Печкина в своем районе».

Фото: Влад Шатило

«Мне кажется, это действительно сказочный подарок — получить посылку от настоящего Печкина! Это то, о чем мы все мечтали в нашем детстве, писали ему письма, надеялись на встречу с героями из „Простоквашино“. Я уверена, что для детей и их родителей это станет одним из самых приятных сюрпризом уходящего 2021 года. А мы в 2022 году придумаем что-то еще очень живое и интересное!», — поделилась Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм».

Фото: Влад Шатило

Сотрудничество СберМаркета и «Союзмультфильма» началось еще год назад, когда Матроскин, Шарик и Печкин стали героями рекламной кампании, сервис доставки привез в деревню продукты для Нового года 31 декабря.

Автор: Анна
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