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Логистика RSS

Доставка с Яндекс.Маркета «по клику» доступна в Москве

Московские пользователи Яндекс.Маркета теперь могут получить свой онлайн-заказ «по клику» за 15 минут, а также добавить к нему продукты из Яндекс.Лавки.

Маркет стал первым сервисом, который начал тестировать новое логистическое решение от Яндекс Go. Теперь пользователь может сделать заказ на Маркете с доставкой в локальные дарксторы, которые есть почти в каждом районе Москвы, а оттуда в любой момент вызвать курьера — он на следующий день в течение 15–30 минут привезёт товар точно по адресу. Такая доставка по клику удобна тем, что клиент может контролировать время получения товара, а не ждать курьера весь день в одном месте.

Благодаря совместному проекту двух сервисов, к любому заказу с Маркета можно добавить ещё и свежие продукты из Яндекс.Лавки: овощи, фрукты, хлеб, молоко. Например, к подарку, купленному на Маркете, пользователь может заказать торт и свечки для именинника.

Сейчас такой способ доставки работает в московских Яндекс.Лавках. Воспользоваться им можно при заказе до 10 тысяч рублей и весом до 10 килограммов через мобильное приложение Яндекс.Маркета. Пользователям доступен ассортимент из более чем 1,5 миллиона товаров на Яндекс.Маркете и 2500 товаров в Яндекс.Лавке.

Автор: Анна
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