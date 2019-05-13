+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Доставкой лекарств смогут заниматься только врачи или фармацевты

В России с 1 января 2020 года могут разрешить онлайн-торговлю лекарственными средствами. Их доставкой смогут заниматься только врачи или фармацевты, сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Закон о разрешении продажи лекарств через интернет прошел первое чтение и должен был заработать уже с 1 января 2018 года, однако до второго чтения проект до сих пор не добрался. В феврале текущего года президент РФ Владимир Путин обратился к депутатам с просьбой ускорить рассмотрение указанного законопроекта.

Продавать лекарства смогут аптечные и ветеринарные аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и продажу лекарств в розницу, в том числе через интернет. Аптекам разрешат иметь не более одного сайта. Сейчас пока онлайн-продажа лекарств в России запрещена, а сайтам с подобными предложениями грозит блокировка.

Дистанционно смогут отпускать лишь те препараты, которые разрешены к продаже без рецепта. Рецептурные, наркотические препараты и средства, содержащие больше 25% спирта, придется покупать исключительно в физических магазинах. «Регионы, где будет доступна интернет-торговля лекарствами, ограничены: это будет разрешено в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в границах муниципального района или городского округа субъекта» — отмечается в публикации.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (в нее входит один из крупнейших интернет-ретейлеров Ozon.ru) считают требования к специалистам, которые доставляют лекарства, завышенными. Фармацевтическая отрасль неоднократно объясняла, что испытывает нехватку фармацевтов и сама выступает за то, чтобы доставку осуществляли именно сотрудники этой редкой специальности, указывает президент АКИТ Артем Соколов.

«Давайте будем честны друг перед другом: если вы против доставки лекарств, так и нужно говорить. Достаточно просто четко прописать требования к доставке: сам по себе отпуск может осуществляться в аптеке курьеру, а курьер уже обязан доставлять клиенту собранный фармацевтом заказ в неизменном виде. Мы живем в XXI веке, и клиент может получить все консультации фармацевта дистанционно, а задача курьера — только довезти собранный по всем правилам заказ», — указывает он. По мнению Соколова, аптеки могут бояться потерять долю рынка, но он подчеркивает, что ни в одной стране мира, где продажа лекарств в интернете разрешена, доля онлайн-продаж не превышает 10%. «У каждого канала находится свой клиент. Ни одна аптека не закрывается», — добавляет президент АКИТ.

В АКИТ также считают, что из законопроекта необходимо исключить ограничение на продажу в интернете отпускаемых по рецепту лекарств. Перечень рецептурных препаратов, которые можно продавать дистанционно, в ассоциации предлагают прописать в законе отдельно. Кроме того, в АКИТ предлагают предусмотреть возможность выдачи рецептов в электронной форме. Электронный рецепт подделать сложнее, чем обычный бумажный, отмечает Соколов. Введение электронного рецепта и обязательной индивидуальной маркировки упаковки лекарства позволит полностью прослеживать оборот лекарства от производителя или импортера до потребителя и осуществлять еще более жесткий контроль, чем в рознице, подчеркивают в ассоциации.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

6 мая / Комментарии
Сервис доставки продуктов iGooods вышел на операционную прибыль

Сервис доставки продуктов iGooods вышел на операционную прибыль

Сервис доставки продуктов iGooods в первом квартале 2019 года вышел на показатели операционной прибыли в большинстве городов присутствия – Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге и Сургуте.

далее →

30 апреля / Комментарии
Ozon запускает в Республике Беларусь сервис доставки в почтоматы DPD

Ozon запускает в Республике Беларусь сервис доставки в почтоматы DPD

Интернет-магазин Ozon продолжает свое развитие в Республике Беларусь: площадка запустила новый канал доставки. Теперь клиенты могут получить онлайн-заказы в почтоматах DPD — одного из крупнейших провайдеров по экспресс-доставке грузов в стране.

далее →

30 апреля / Комментарии
Ozon разместит более 4 000 постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах «Пятерочка»

Ozon разместит более 4 000 постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах «Пятерочка»

Соглашение предполагает открытие более 2000 постаматов и 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) до конца 2020 года в магазинах «Пятёрочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети.

далее →

30 апреля / Комментарии
«Аксиомус» полностью интегрируется в Boxberry

«Аксиомус» полностью интегрируется в Boxberry

Boxberry выкупает долю 25% у основателей курьерской службы, 75% компания приобрела в 2016 году. Таким образом завершается процесс слияния бизнеса.

далее →

26 апреля / Комментарии
X5 готова к доставке 1 млн посылок из интернет-магазинов в сутки

X5 готова к доставке 1 млн посылок из интернет-магазинов в сутки

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, разработала цифровую платформу для доставки посылок из интернет-магазинов в постаматы и пункты выдачи заказов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!