Доставкой лекарств смогут заниматься только врачи или фармацевты

В России с 1 января 2020 года могут разрешить онлайн-торговлю лекарственными средствами. Их доставкой смогут заниматься только врачи или фармацевты, сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Закон о разрешении продажи лекарств через интернет прошел первое чтение и должен был заработать уже с 1 января 2018 года, однако до второго чтения проект до сих пор не добрался. В феврале текущего года президент РФ Владимир Путин обратился к депутатам с просьбой ускорить рассмотрение указанного законопроекта.

Продавать лекарства смогут аптечные и ветеринарные аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и продажу лекарств в розницу, в том числе через интернет. Аптекам разрешат иметь не более одного сайта. Сейчас пока онлайн-продажа лекарств в России запрещена, а сайтам с подобными предложениями грозит блокировка.

Дистанционно смогут отпускать лишь те препараты, которые разрешены к продаже без рецепта. Рецептурные, наркотические препараты и средства, содержащие больше 25% спирта, придется покупать исключительно в физических магазинах. «Регионы, где будет доступна интернет-торговля лекарствами, ограничены: это будет разрешено в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в границах муниципального района или городского округа субъекта» — отмечается в публикации.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (в нее входит один из крупнейших интернет-ретейлеров Ozon.ru) считают требования к специалистам, которые доставляют лекарства, завышенными. Фармацевтическая отрасль неоднократно объясняла, что испытывает нехватку фармацевтов и сама выступает за то, чтобы доставку осуществляли именно сотрудники этой редкой специальности, указывает президент АКИТ Артем Соколов.

«Давайте будем честны друг перед другом: если вы против доставки лекарств, так и нужно говорить. Достаточно просто четко прописать требования к доставке: сам по себе отпуск может осуществляться в аптеке курьеру, а курьер уже обязан доставлять клиенту собранный фармацевтом заказ в неизменном виде. Мы живем в XXI веке, и клиент может получить все консультации фармацевта дистанционно, а задача курьера — только довезти собранный по всем правилам заказ», — указывает он. По мнению Соколова, аптеки могут бояться потерять долю рынка, но он подчеркивает, что ни в одной стране мира, где продажа лекарств в интернете разрешена, доля онлайн-продаж не превышает 10%. «У каждого канала находится свой клиент. Ни одна аптека не закрывается», — добавляет президент АКИТ.

В АКИТ также считают, что из законопроекта необходимо исключить ограничение на продажу в интернете отпускаемых по рецепту лекарств. Перечень рецептурных препаратов, которые можно продавать дистанционно, в ассоциации предлагают прописать в законе отдельно. Кроме того, в АКИТ предлагают предусмотреть возможность выдачи рецептов в электронной форме. Электронный рецепт подделать сложнее, чем обычный бумажный, отмечает Соколов. Введение электронного рецепта и обязательной индивидуальной маркировки упаковки лекарства позволит полностью прослеживать оборот лекарства от производителя или импортера до потребителя и осуществлять еще более жесткий контроль, чем в рознице, подчеркивают в ассоциации.