DPD: чаевые курьерам выросли в девять раз

В начале августа DPD ввела систему безналичных чаевых для курьеров в своем мобильном приложении. Уже в сентябре их сумма увеличилась в три раза по сравнению с месяцем запуска, а в октябре выросла еще на 35 процентов. Рекордные показатели по добровольным вознаграждениям зафиксированы в ноябре, когда по сравнению с августом ежемесячная сумма чаевых выросла в девять раз.

Одними из самых щедрых получателей отправлений стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Ростова-на-Дону: по статистике они чаще других оставляют чаевые курьерам. При этом наиболее крупные поощрения составили 300 рублей.

«В сезон распродаж рынок курьеров испытывает острую нехватку кадров. Дополнительный заработок в виде чаевых не только мотивирует работника, но и улучшает качество доставки. Мы ежемесячно замеряем показатель удовлетворенности получателей. Так, по свежим данным индекс NPS превышает 70 процентов, а 92 процента получателей отмечают профессионализм и вежливость курьера Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России.

Функция была реализована оператором совместно с сервисом безналичных чаевых CloudTips. С его помощью получатель может оставить вознаграждение в мобильном приложении DPD, введя сумму на свое усмотрение или выбрав одну из предложенных: деньги на счет курьера поступают моментально.