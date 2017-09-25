«DPD доставит посылки в QIWI постаматы»
DPD в России продолжает расширять географическую доступность своих услуг для получателей. Благодаря партнерству DPD с Группой QIWI, которая обладает самой широкой сетью платежных терминалов самообслуживания по всей территории России, онлайн-покупатели смогут получать свои заказы без очередей в удобное для них время и в наиболее удобных точках города. Постамат устанавливается рядом с платежным терминалом.
Теперь у клиентов DPD появилась возможность получать посылки в QIWI постаматах, которые установлены в местах высокой проходимости рядом с платежными терминалами. География новых точек расширяется; среди городов, где уже можно забрать посылки через постаматы, — Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва, Омск, Ижевск. К концу 2017 года планируется установить свыше трехсот точек в 90 населенных пунктах.
Чтобы воспользоваться данным сервисом, покупателю нужно при оформлении заказа на сайте интернет-магазина выбрать опцию получения посылки через постамат, отметив наиболее удобно расположенный, и оплатить товар. В ближайших планах — подключение оплаты наличными на месте.
В отличие от традиционных пунктов выдачи заказов, постаматы работают без перерывов, в полностью автоматическом режиме, и у получателя есть возможность забрать свою посылку в любое удобное ему время. Еще одна немаловажная особенность постаматов — конфиденциальность: для получения заказа достаточно ввести одноразовый код, направленный покупателю в смс-сообщении.
На сегодняшний день максимальный вес отправления составляет 10 кг, а максимальные габариты — 43×34×23 см.
Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и СНГ, отметил основные преимущества сотрудничества с QIWI: «Многим онлайн-покупателям удобно самостоятельно получать свои заказы. Постаматы дополняют нашу сеть пунктов Pickup, это еще один надежный канал доставки Click & Collect, который становится все более популярным у клиентов интернет-магазинов. Мы надеемся, что автоматические посылочные терминалы, которые уже прекрасно зарекомендовали себя в электронной коммерции во многих странах, по достоинству оценят и российские онлайн-продавцы и покупатели, выбравшие сервис DPD».
«QIWI обладает инфраструктурой полного цикла для электронной коммерции. Наше сотрудничество с DPD — важный этап в развитии этого направления. Сегодня покупатели интернет-магазинов могут выбрать удобные платежные сервисы QIWI для оплаты своего заказа и быть уверенными в его надежной и быстрой доставке в ближайший QIWI постамат, — отметил Алексей Рассказов, директор по развитию постаматных решений Группы QIWI. — В ближайшее время вместе с партнером мы сможем предложить покупателям дополнительные опции оплаты товаров в момент их получения».