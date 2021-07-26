DPD и «Детский мир» в 2021: посылок больше, но они легче
DPD и «Детский мир» проанализировали данные за прошедший период 2021 года. Выяснилось, что в первом квартале логистический оператор доставил вдвое больше отправок клиентам «Детского мира», чем в 2020. Рекордное число посылок было доставлено в апреле 2020 года, при этом количество отправок в июне 2021 по сравнению с этим же периодом прошлого года не снизилось.
Средний вес посылки уменьшился с 7,1 кг в первой половине 2020 года до 6 кг в 2021 году. В прошлом году самый тяжелый средний вес был зафиксирован в августе и сентябре — 13,7 и 10,2 кг соответственно. В этом году лидерство пока за февралем — 8 кг, что тоже меньше по сравнению со вторым месяцем 2020 года (9,2 кг).
Самые активные клиенты проживают в Москве, Махачкале, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске — именно в эти города DPD доставляет больше всего отправлений сети магазинов «Детский мир». Также много заказов логистический оператор привозит в Тюмень, Пермь, Нижний Новгород, Самару и Уфу.
Абсолютное большинство заказов курьеры доставляют до двери. При этом покупатели могут воспользоваться возможностью вернуть неподошедший товар. После подписания накладной и вручения посылки сотрудник службы доставки подождет в течение 20 минут. За это время клиент сможет проверить товар на соответствие, убедиться в работоспособности техники, примерить одежду и обувь.
«Детские товары — категория, которая всегда показывает рост. По результатам прошлого года объемы доставки в этом сегменте выросли в DPD на 110 процентов. И примерно половина этого объема — заказы, которые мы доставляли клиентам „Детского мира“», — рассказывает Мария Бурмистрова, начальник управления по развитию сегмента B2C DPD в России.
«Развитие доставки в регионах является важной для нас задачей. Благодаря логистической инфраструктуре наших партнеров мы можем постоянно расширять географию курьерской доставки, внедрять новые востребованные сервисы, повышать качество доставки, тем самым улучшая клиентский опыт во всех пунктах присутствия», — отмечает Руслан Фахртдинов, директор транспортной логистики интернет-магазина ГК «Детский мир».