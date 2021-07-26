DPD и «Детский мир» в 2021: посылок больше, но они легче

DPD и «Детский мир» проанализировали данные за прошедший период 2021 года. Выяснилось, что в первом квартале логистический оператор доставил вдвое больше отправок клиентам «Детского мира», чем в 2020. Рекордное число посылок было доставлено в апреле 2020 года, при этом количество отправок в июне 2021 по сравнению с этим же периодом прошлого года не снизилось.

Средний вес посылки уменьшился с 7,1 кг в первой половине 2020 года до 6 кг в 2021 году. В прошлом году самый тяжелый средний вес был зафиксирован в августе и сентябре — 13,7 и 10,2 кг соответственно. В этом году лидерство пока за февралем — 8 кг, что тоже меньше по сравнению со вторым месяцем 2020 года (9,2 кг).

Самые активные клиенты проживают в Москве, Махачкале, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске — именно в эти города DPD доставляет больше всего отправлений сети магазинов «Детский мир». Также много заказов логистический оператор привозит в Тюмень, Пермь, Нижний Новгород, Самару и Уфу.

Абсолютное большинство заказов курьеры доставляют до двери. При этом покупатели могут воспользоваться возможностью вернуть неподошедший товар. После подписания накладной и вручения посылки сотрудник службы доставки подождет в течение 20 минут. За это время клиент сможет проверить товар на соответствие, убедиться в работоспособности техники, примерить одежду и обувь.

«Детские товары — категория, которая всегда показывает рост. По результатам прошлого года объемы доставки в этом сегменте выросли в DPD на 110 процентов. И примерно половина этого объема — заказы, которые мы доставляли клиентам „Детского мира“», — рассказывает Мария Бурмистрова, начальник управления по развитию сегмента B2C DPD в России.